Cómo hacer los alfajores de maicena más ricos: receta paso a paso
Aprendé cómo preparar los alfajores de maicena más ricos con esta receta detallada. Desde la masa hasta el armado final con dulce de leche y coco rallado.
Los alfajores de maicena son el dulce argentino por excelencia. Cuentan con dos tapas que se deshacen en la boca antes de morder, unidas por un generoso strato de dulce de leche. El truco en esta receta está en la proporción exacta entre maicena y harina, ya que demasiada maicena hará que se desarmen al tocarlos, y demasiada harina hará que pierdan la textura arenosa que los define. Además, el dulce de leche debe ser repostero para que no se escape por los bordes. Sabiendo esto, ¡manos a la obra!
Ingredientes (15 alfajores)
Para las tapas
- 250 g de manteca a temperatura ambiente
- 150 g de azúcar impalpable
- 3 yemas
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 g de maicena
- 175 g de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- Ralladura de 1/2 limón
Para armar
- 300 g de dulce de leche repostero
- Coco rallado para rebozar
Paso a paso de la receta
- En un bowl, batí la manteca con el azúcar impalpable por 3 minutos hasta que quede pálida, cremosa y aumente ligeramente de volumen. Agregá las yemas de una en una, batiendo bien después de cada una. Incorporá la vainilla y la ralladura de limón.
- Tamizá la maicena, la harina, el polvo de hornear y el bicarbonato. Agregá en dos partes a la mezcla de manteca. Integrá con espátula de goma o batidor manual. La masa debe quedar suave, ligeramente pegajosa y brillante. No sobrebatás: el aire espuma las tapas y pierden la textura densa.
- Envolvé la masa en film y llevá a la heladera 30 minutos. Esto la firma y facilita el estirado.
- Sobre mesada enharinada, estirá la masa con palo de amasar hasta 7 mm de espesor. No más fina o se queman; no más gruesa o pierden delicadeza. Cortá círculos de 4 cm con cortante o vaso. Juntá los recortes, estirá de nuevo y cortá hasta terminar la masa.
- Precalentá el horno a 160°C. Colocá las tapas en bandejas con separación de 2 cm. Horneá 10-12 minutos hasta que los bordes estén apenas dorados y el centro, blanquecino. No los dejes mucho o se secan y pierden la miga suave.
- Dejá reposar en la bandeja 5 minutos antes de transferir a una rejilla. Deben estar fríos antes de armar o el dulce de leche se derrite y las tapas se desarman.
- Untá una generosa cucharada de dulce de leche en una tapa, aproximadamente 5 mm de espesor. Cubrí con otra tapa y presioná suavemente hasta que el dulce llegue al borde pero no se desborde.
- Pasá los bordes por coco rallado, girando el alfajor para que se impregne uniformemente. El coco sella el dulce y aporta el toque clásico.
- Presentá en bandeja o envolvé individualmente en papel celofán. Los alfajores se mantienen 5 días en un recipiente hermético y mejoran al segundo día, cuando el dulce humedece ligeramente las tapas. ¡Y listo!