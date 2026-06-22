Cómo hacer los alfajores de maicena más ricos: receta paso a paso

Los alfajores de maicena son el dulce argentino por excelencia. Cuentan con dos tapas que se deshacen en la boca antes de morder, unidas por un generoso strato de dulce de leche. El truco en esta receta está en la proporción exacta entre maicena y harina, ya que demasiada maicena hará que se desarmen al tocarlos, y demasiada harina hará que pierdan la textura arenosa que los define. Además, el dulce de leche debe ser repostero para que no se escape por los bordes. Sabiendo esto, ¡manos a la obra!