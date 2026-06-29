Curd limón: una de las recetas clásicas inglesas que revoluciona la cocina
El curd de limón, una joya de la repostería inglesa, se consagra en la cocina con su sabor cítrico y versatilidad.
El curd de limón es una de las recetas más clásicas de la repostería inglesa. Su textura sedosa, su intenso sabor cítrico y su equilibrio entre dulzor y acidez lo convierten en una preparación ideal para rellenar tortas, tartas, macarons, alfajores o simplemente disfrutar sobre tostadas. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, el curd destaca por su cremosidad y su versatilidad. Siguiendo el paso a paso, prepararás un auténtico curd de limón casero, brillante, suave y con un sabor fresco que realza cualquier postre.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Baño María o fuego bajo
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería inglesa
Ingredientes
- 3 huevos
- 150 gr de azúcar
- 120 ml de jugo de limón recién exprimido
- Ralladura de 2 limones
Pasos
- Colocá los huevos, el azúcar, el jugo de limón y la ralladura en una cacerola de fondo grueso o en un bol para baño María. Mezclá bien.
- Cociná a fuego muy bajo, revolviendo constantemente con una espátula o batidor, hasta que la preparación espese y cubra el dorso de una cuchara.
- Retirá del fuego e incorporá la manteca de a poco, mezclando hasta que se funda por completo y la crema quede brillante.
- Si querés una textura extra suave, pasá el curd por un colador fino.
- Dejá enfriar, pasalo a un frasco limpio y conservá en la heladera hasta el momento de usar.