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Curd limón: una de las recetas clásicas inglesas que revoluciona la cocina

El curd de limón, una joya de la repostería inglesa, se consagra en la cocina con su sabor cítrico y versatilidad.

Candela Spann

Cocina internacional: curd de limón es una de las recetas más elegidas&nbsp;

Cocina internacional: curd de limón es una de las recetas más elegidas 

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El curd de limón es una de las recetas más clásicas de la repostería inglesa. Su textura sedosa, su intenso sabor cítrico y su equilibrio entre dulzor y acidez lo convierten en una preparación ideal para rellenar tortas, tartas, macarons, alfajores o simplemente disfrutar sobre tostadas. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina dulce, el curd destaca por su cremosidad y su versatilidad. Siguiendo el paso a paso, prepararás un auténtico curd de limón casero, brillante, suave y con un sabor fresco que realza cualquier postre.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Baño María o fuego bajo
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería inglesa

Ingredientes

  • 3 huevos 3 huevos
  • 150 gr de azúcar 150 gr de azúcar
  • 120 ml de jugo de limón recién exprimido 120 ml de jugo de limón recién exprimido
  • Ralladura de 2 limones Ralladura de 2 limones
Pasos
  • Colocá los huevos, el azúcar, el jugo de limón y la ralladura en una cacerola de fondo grueso o en un bol para baño María. Mezclá bien.
  • Cociná a fuego muy bajo, revolviendo constantemente con una espátula o batidor, hasta que la preparación espese y cubra el dorso de una cuchara.
  • Retirá del fuego e incorporá la manteca de a poco, mezclando hasta que se funda por completo y la crema quede brillante.
  • Si querés una textura extra suave, pasá el curd por un colador fino.
  • Dejá enfriar, pasalo a un frasco limpio y conservá en la heladera hasta el momento de usar.

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