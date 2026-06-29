La mente en alerta: lo que debes hacer de inmediato tras un terremoto, según psicólogos

¿Sientes pánico ante cualquier sonido? Psicólogos explican el síndrome post - terremoto y cómo calmar la mente.

El miedo intenso prolongado altera por completo el funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso central. Tras un terremoto, la mente entra de forma automática en un estado de hipervigilancia extrema y agotadora. Los terapeutas recuerdan que el llanto, los temblores y la taquicardia son respuestas biológicas completamente esperables y naturales.

Primeros auxilios emocionales para estabilizar la mente La primera recomendación oficial consiste en normalizar absolutamente todas las reacciones emocionales agudas que experimentamos. Minimizar la angustia o reprimir el llanto solo acumula una peligrosa tensión interna a largo plazo. Los expertos aconsejan validar el dolor propio y el ajeno sin juzgar las diferentes manifestaciones del miedo.

Dependiendo de cómo se atraviese, el dolor puede endurecer o humanizar. Archivo. El segundo pilar prohíbe terminantemente obligar a las víctimas a relatar el trauma vivido. La escucha activa y respetuosa debe ofrecerse de manera silenciosa, garantizando únicamente presencia física y compañía constante. Forzar la narración de los hechos de forma prematura puede potenciar los efectos del estrés postraumático.

Un estudio reveló que los usuarios de apps sufren de depresión, ansiedad, desregulación emocional, soledad y angustia psicológica. Getty Images La tercera pauta psicológica exige limitar al máximo el consumo desmedido de noticias en redes sociales. La sobreexposición a imágenes catastróficas y rumores falsos incrementa de forma directa el desespero de la población. Se aconseja buscar información verificada solo dos veces al día para mantener la calma colectiva.