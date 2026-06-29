Hasta 27 días atrapado por un terremoto: el récord histórico de resistencia bajo las ruinas

Terremoto: el reloj de la supervivencia y los factores médicos que salvan vidas en el colapso tras un sismo.

La resistencia del cuerpo humano en condiciones extremas desafía las leyes de la medicina convencional. Tras un terremoto, las primeras 24 horas resultan determinantes para la extracción de sobrevivientes con traumas graves. Los expertos en medicina de catástrofes estiman que el tiempo promedio de supervivencia general ronda entre tres y siete días.

Los factores médicos y el récord histórico de resistencia El acceso continuo a oxígeno y la ausencia de hemorragias internas graves dictan las posibilidades reales de salvación. El factor más crítico es la deshidratación severa, ya que el riñón colapsa tras tres jornadas consecutivas sin recibir fluidos. Además, la temperatura exterior juega un rol dual, acelerando la muerte por hipotermia en invierno o por deshidratación en verano.

Sin embargo, el registro histórico más extremo pertenece a Evan Muncie, un joven que sobrevivió veintisiete días sepultado en Haití. Su resistencia extrema fue posible porque quedó atrapado en un mercado de arroz sin sufrir heridas por aplastamiento. Los médicos determinaron que sobrevivió gracias a la humedad del entorno y a microfiltraciones de agua subterránea.

El estado psicológico de la víctima influye de manera directa en el consumo metabólico del escaso oxígeno disponible. Quienes logran resistir semanas suelen encontrarse en un estado de letargo profundo similar a la hibernación.