"El bebé fue mi motor para estar despierta y alerta": la BBC habla con la madre rescatada junto a su hijo de 18 días en Venezuela

"De vez en cuando le tocaba la nariz para comprobar que seguía respirando. Mientras él estuviera vivo, yo también lo estaría", así relató a la BBC Dayana Patiño las horas que pasó atrapada con su recién nacido entre los escombros de un edificio derrumbado tras el dobre terremoto en Venezuela.

La mamá dijo que su hijo, Juan David, de tan solo 18 días, le dio la "motivación para mantenerse despierta y alerta".

Las imágenes del rescate han dado la vuelta al mundo, convirtiendo a Juan David en un símbolo de esperanza en Venezuela, país devastado por los dos terremotos que lo sacudieron el miércoles y que causaron la muerte de al menos 1.450 personas.

Decenas de miles de personas más están desaparecidas en lo que la presidenta en funciones del país, Delcy Rodríguez, ha calificado como la "catástrofe natural más brutal" de la historia de Venezuela.

Las labores de búsqueda continúan, pero se desvanecen las esperanzas de encontrar más supervivientes.

"No sé cómo no lo solté"

El domingo, en una clínica de Caracas, la capital venezolana, Dayana relató a la BBC las aterradoras horas que pasó bajo los escombros, abrazando a su pequeño hijo y rezando para que los salvaran.

Estaba lavando los platos en su apartamento, situado en un octavo piso de la región costera de La Guaira (en el norte del país), cuando se produjeron los terremotos. De inmediato corrió a proteger a su hijo entre sus brazos, pensando que se trataba "solo de un temblor leve".

"Sentía que volaba. Después, sentí que me hundía en agua y tierra, y luego caí en el hueco donde quedé atrapada. No sé cómo no solté a mi bebé mientras volaba; fui aplastada contra los muebles", contó.

Relató que empezó a gritar al instante, pero pronto se dio cuenta de que nadie podía oírla.

BBC "Cuando vi a mi hijo, sentí que había vuelto a nacer; no podía creerlo", dijo Gerson.

"Me dije a mí misma que no iba a malgastar mis energías: gritaría cuando fuera necesario, al oír voces o pasos cerca", relató.

"No sé cómo mantuve la calma, ya que tenía la pierna izquierda atrapada bajo el hormigón. No podía moverme. Tenía la sien presionada contra una roca".

Dayana contó que recuperó la esperanza al sentir una Biblia debajo de ella.

"Ahí comenzó mi lucha por sobrevivir", dijo.

En la oscuridad de los escombros, logró ver un "puntito de luz que parecía la luna".

Relató que su rescate se produjo después de escuchar a su hermano llamándola por su nombre.

"Me dije: 'Esta es mi única oportunidad'. Grité con todas mis fuerzas... grité '¡Aquí estoy!' con todo el vigor que pude, y él respondió: 'Te he encontrado y te prometo que no me iré hasta sacarte de ahí'".

Él cumplió su promesa y, a continuación, se llevó a cabo una delicada operación de rescate para sacar a la madre y al bebé de entre los escombros la noche del jueves.

Dayana sufrió heridas en ambas piernas durante el terremoto, mientras que Juan, afortunadamente, solo padeció lesiones leves.

BBC La casa de la familia ha quedado completamente destruida.

Gerson, el esposo de Dayana, acababa de llegar a casa y de aparcar el coche cuando se produjeron los terremotos. Logró saltar una valla y ponerse a salvo.

Al ver cómo había quedado su edificio de apartamentos, temió lo peor.

El momento del rescate de su esposa y su bebé fue "un milagro", afirmó.

En las imágenes del rescate, que se han difundido ampliamente, se ve a Gerson apretando los ojos y echando la cabeza hacia atrás, mirando al cielo, mientras abraza a su hijo, desbordado por la emoción.

"Fue indescriptible. Pensé que habían muerto. Y cuando vi a mi hijo, sentí que volvía a nacer. No podía creerlo... Sentí que la vida regresaba a mí", declaró a la BBC sobre aquel momento.

La casa de Gerson y Dayana ha quedado destruida, junto con todas sus pertenencias, y están desolados porque su perro sigue desaparecido, pero aseguran que ahora "empezarán de cero".

"Lo perdimos casi todo, pero aquí estamos... Reconstruiremos todo lo que perdimos", prometió Gerson.

* Con información adicional de Euridice Ledezma.

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FUENTE: BBC