La cuarta fue la vencida: cuál fue la clave del triunfo de Keiko Fujimori en Perú

Tras cuatro candidaturas, Keiko Fujimori llegó al poder en una de las elecciones más reñidas de la historia del Perú.

La hija del expresidente Alberto Fujimori es la nueva presidenta electa de Perú por un estrechísimo márgen.

Tras tres derrotas a lo largo de los últimos quince años, Keiko Fujimori se convirtió en la primera presidenta electa de Perú de acuerdo con el último escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que dió por finalizado el conteo oficial de la segunda vuelta de las elecciones.

La candidata por Fuerza Popular se impuso ante Roberto Sánchez de Juntos por el Perú este 7 de junio con el 50,135% de los votos, frente al 49,865% del candidato de izquierda. Entre uno y otro mediaron apenas 49.641 votos, uno de los resultados más estrechos que registra la historia electoral peruana.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se disputan la presidencia de Perú. Montaje MDZ/EFE Cuál fue el factor decisivo para la victoria de Keiko Fujimori El voto de los peruanos en el exterior terminó siendo el factor decisivo que inclinó la balanza a favor de Keiko Fujimori en el balotaje de 2026. Según el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 63,208% de los sufragios emitidos fuera del país, frente al 36,792% que consiguió Roberto Sánchez.

La ventaja fue contundente en las 2.543 actas correspondientes a los cinco continentes y se replicó en todas las circunscripciones del exterior. América, donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos peruanos habilitados para votar, fue la región que más aportó a esa diferencia.

Ese respaldo le permitió a Fujimori compensar el mejor desempeño de Sánchez dentro del territorio peruano y quedarse con una de las elecciones más ajustadas de la historia del país, convirtiéndose además en la primera mujer elegida presidenta del Perú por voto popular.