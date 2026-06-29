Terremotos en Venezuela: la NASA estimó cuántos edificios fueron destruidos o dañados tras la tragedia
La NASA estimó con imágenes satelitales que casi 59.000 edificios podrían haber quedado dañados o destruidos tras los terremotos en Venezuela.
Luego del doble terremoto que azotó a Venezuela y dejó más de 1450 muertos, la NASA realizó una primera prueba experimental con imágenes satelitales que estiman que podría haber más de 58.000 edificios dañados o destruidos en todas las áreas que se vieron afectadas.
El estudio de la NASA sobre el desastre en Venezuela
El informe fue realizado con datos del radar del satélite Sentinel-1, perteneciente al programa europeo de observación de la Tierra Copernicus. No obstante, la agencia espacial estadounidense aclaró que se trata de un producto experimental, elaborado pocos días después del desastre y que todavía no fue validado.
Para elaborar el mapa de daños, los especialistas compararon dos capturas obtenidas tras los sismos (los días 24 y 25 de junio) con imágenes de referencia registradas durante el último año. El análisis incluye tanto las zonas cercanas al epicentro, en las inmediaciones de San Felipe y Yumare, como el área metropolitana de Caracas.
En paralelo, la NASA activó su Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres para brindar apoyo a las tareas de emergencia y anticipó que continuará publicando nuevos mapas e información satelital a medida que avance el procesamiento de los datos.
Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) también trabaja con información del Sentinel-1 para medir la deformación del terreno provocada por el doble sismo mediante interferometría, una técnica que permite detectar cambios en la superficie con precisión milimétrica.
El doble terremoto, ocurrido el miércoles pasado, tuvo su epicentro entre San Felipe y Yumare, en el centro-norte de Venezuela. El movimiento principal alcanzó una magnitud de 7,5 y estuvo precedido por otro de 7,2, con fuertes sacudidas que se sintieron a lo largo de la costa central y en gran parte del área metropolitana de Caracas.