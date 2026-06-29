Terremotos en Venezuela: la NASA estimó cuántos edificios fueron destruidos o dañados tras la tragedia

La NASA estimó con imágenes satelitales que casi 59.000 edificios podrían haber quedado dañados o destruidos tras los terremotos en Venezuela.

Luego del doble terremoto que azotó a Venezuela y dejó más de 1450 muertos, la NASA realizó una primera prueba experimental con imágenes satelitales que estiman que podría haber más de 58.000 edificios dañados o destruidos en todas las áreas que se vieron afectadas.

Los daños en Venezuela tras los dos terremotos que azotaron sobre todo a la zona de La Guaira. EFE El estudio de la NASA sobre el desastre en Venezuela El informe fue realizado con datos del radar del satélite Sentinel-1, perteneciente al programa europeo de observación de la Tierra Copernicus. No obstante, la agencia espacial estadounidense aclaró que se trata de un producto experimental, elaborado pocos días después del desastre y que todavía no fue validado.

Para elaborar el mapa de daños, los especialistas compararon dos capturas obtenidas tras los sismos (los días 24 y 25 de junio) con imágenes de referencia registradas durante el último año. El análisis incluye tanto las zonas cercanas al epicentro, en las inmediaciones de San Felipe y Yumare, como el área metropolitana de Caracas.

El mapa publicado por la NASA. En paralelo, la NASA activó su Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres para brindar apoyo a las tareas de emergencia y anticipó que continuará publicando nuevos mapas e información satelital a medida que avance el procesamiento de los datos.

Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) también trabaja con información del Sentinel-1 para medir la deformación del terreno provocada por el doble sismo mediante interferometría, una técnica que permite detectar cambios en la superficie con precisión milimétrica.