La larga marcha de Keiko Fujimori al poder: cuatro intentos, tres derrotas y la cárcel

A Keiko Fujimori le tomó quince años, cuatro candidaturas y más de 500 días en prisión preventiva, pero a la cuarta finalmente lo logró. La líder de Fuerza Popular se consagró presidenta electa del Perú y cerró un ciclo de obstinación política pura: tres derrotas al filo —2011, 2016 y 2021—, una causa judicial que la mantuvo en prisión y un antivoto que durante años pareció una pared infranqueable.

Esta vez, por la mínima, la heredera del fujimorismo no solo rompió ese techo: se encamina a ser la primera mujer elegida por el voto popular para gobernar el país. Había perdido ante Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

Su biografía política empezó de joven. En 1994, con 19 años, ocupó el rol de primera dama tras la ruptura entre sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Este hecho precoz en el vértice fungió su camino junto con la pesada herencia del apellido de su padre, que terminó condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Su debut presidencial fue en 2011, cuando tenía 35 años, la edad mínima que exige la Constitución peruana para postularse. Compitió por Fuerza 2011 y se metió en el balotaje con el 23,5% de los votos.

Sin embargo, el famoso escritor Mario Vargas Llosa inclinó la balanza a favor del nacionalista Ollanta Humala, que se impuso por 51,49% contra 48,51%. La distancia fue de poco más de 447.000 sufragios.

2016: la derrota que más le costó

Cinco años después llegó como favorita. Cosechó el 39,9% en la primera vuelta, una ventaja que lucía difícil de remontar.

No obstante, el antifujimorismo se activó y el economista y banquero conservador Pedro Pablo Kuczynski terminó dándola vuelta por un margen mínimo: apenas 41.000 votos.

2021: del sexto lugar al balotaje

La elección de 2021 la ubicaba en un contexto pésimo. Las encuestas previas a la primera vuelta la posicionaban sexta. El caso Cócteles, los sucesivos pedidos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso minaron su piso electoral.

Aun así, la dispersión del voto de derecha la favoreció: con un magro 13% le alcanzó para colarse en la segunda vuelta, donde cayó frente a Pedro Castillo por décimas, en una de las jornadas electorales más tensas de Perú.

La presidencia que arranca el 28 de julio

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026. Será la primera mujer elegida presidenta en las urnas y la primera en alcanzar el cargo tras cuatro postulaciones consecutivas.

La acompañarán como vicepresidentes Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso entre 2017 y 2018, como primer vicepresidente, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y exparlamentario, como segundo.