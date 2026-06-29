Pudo con la cuarta: Keiko Fujimori se impuso en el balotaje y es la presidenta electa de Perú

Ganó la segunda vuelta más ajustada de la historia peruana reciente y se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para la jefatura del Estado.

Después de quince años de intentarlo, Keiko Fujimori se consagró como presidenta electa del Perú y se encamina a convertirse en la primera mujer en alcanzar el cargo por el voto popular. El escrutinio de la segunda vuelta del 7 de junio la dejó por encima de Roberto Sánchez y puso punto final al recorrido más largo y ajustado de la política peruana reciente.

La heredera del fujimorismo lo logra después de cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un rechazo que durante años pareció una pared infranqueable y que esta vez, por un margen mínimo, no alcanzó para frenarla.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 51 años, gobernará el Perú durante el período 2026-2031. La hija del expresidente Alberto Fujimori se impuso a Sánchez, de Juntos por el Perú, en el desenlace de la carrera más obstinada y accidentada de la historia reciente del país.

Un final de infarto El conteo no dejó lugar a una victoria holgada. Con el 100% de las 92.766 actas procesadas al 29 de junio, la candidata de Fuerza Popular reunió 9.223.396 votos, el 50,135% de los sufragios válidos. Sánchez quedó con 9.173.755, equivalentes al 49,865%. Entre uno y otro mediaron apenas 49.641 votos, uno de los resultados más estrechos que registra la historia electoral peruana.

El desenlace se definió por la geografía del voto: Sánchez se impuso en las zonas rurales del interior, mientras que Fujimori dominó entre los peruanos residentes en el exterior, una ventaja que terminó siendo decisiva.