Colapsan las morgues en Francia tras la ola de calor: el drama de las funerarias

La emergencia climática que atraviesa Francia no solo golpea al sistema sanitario , sino también a la infraestructura funeraria. En París y en las localidades linderas, el incremento repentino de la mortalidad provocó una saturación total de los espacios destinados al resguardo refrigerado de cuerpos.

Empresas del sector funerario informaron que ya no cuentan con plazas disponibles. Una de ellas, con 32 espacios de refrigeración, tiene toda su capacidad cubierta. En ese escenario, el empresario y directivo funerario Zouhaeir Hertelli describió la situación con una advertencia contundente: “Nos enfrentamos a una situación realmente catastrófica”.

La presión sobre el sistema se volvió más visible en las últimas horas. Hertelli aseguró que está recibiendo una cantidad inusual de pedidos y graficó el nivel de demanda con otra frase: “ Estoy recibiendo cientos de llamadas ”.

Mientras la masa de aire extremo avanza hacia otras zonas del continente, Francia todavía intenta medir el verdadero alcance humano de la crisis. Los informes oficiales que permitirán precisar cuántas muertes estuvieron directamente asociadas a las altas temperaturas podrían demorar semanas o meses.

Sin embargo, los datos disponibles ya muestran una situación de fuerte gravedad. Según Salud Pública de Francia, el miércoles de la semana pasada se registraron más de 1.200 fallecimientos, en una jornada marcada por el día más caluroso en la historia del país. Ese récord había superado otro establecido apenas 24 horas antes.

La tendencia continuó en los días posteriores. Tanto el jueves como el viernes, las cifras treparon por encima de los 1.400 decesos diarios. Antes de la emergencia climática, el promedio habitual de mortalidad se ubicaba entre 900 y 1.000 casos por día.

Los adultos mayores, los más afectados

El informe sanitario también expuso el perfil de las víctimas. El 85% de las personas fallecidas tenía 65 años o más, lo que confirma el fuerte impacto del calor extremo sobre los adultos mayores.

Otro dato agrava el cuadro: los fallecimientos dentro de los hogares crecieron alrededor de un 40%. Esta situación afectó de manera especial a la región de París, donde muchas personas murieron sin haber llegado a recibir asistencia en centros de salud.

La combinación entre altas temperaturas, vulnerabilidad etaria y muertes domiciliarias incrementó de golpe la demanda sobre morgues, hospitales y empresas funerarias.

Medidas de emergencia ante el colapso logístico

Frente a la falta de espacio, el Ayuntamiento de París debió improvisar dos unidades temporales con 20 plazas cada una. A eso se sumaron otras 50 plazas aportadas por hospitales locales.

Pese a esas medidas, la capacidad sigue siendo insuficiente para absorber el aumento de cuerpos. La crisis obligó a algunas empresas a buscar alternativas fuera de la capital francesa.