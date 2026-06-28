Se estrelló una avioneta de paracaidismo en Francia: murieron las 11 personas que iban a bordo

Un avión de paracaidismo se estrelló tras despegar cerca de Nancy, Francia. Murieron el piloto, cinco instructores y cinco alumnos; investigan las causas.

Una avioneta utilizada para vuelos de paracaidismo se estrelló este domingo en las afueras de Nancy, en el noreste de Francia, y provocó la muerte de sus 11 ocupantes. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas en tierra y se encuentran investigando qué fue lo que provocó el siniestro.

La aeronave había despegado del aeródromo de Nancy-Essey y cayó pocos segundos después, a unos 300 metros de la pista, sobre una avenida ubicada cerca de un supermercado y una zona de viviendas en la localidad de Tomblaine.

El trágico accidente en Francia que provocó la muerte de 11 personas está actualmente bajo investigación. X: @TabascoHOY Investigan las causas del accidente De acuerdo con las autoridades francesas, entre las víctimas se encontraban el piloto, cinco instructores y cinco alumnos que participaban de una jornada de paracaidismo. Hasta el momento no trascendieron sus identidades ni nacionalidades.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, indicó que una aparente falla mecánica habría desencadenado el accidente, aunque remarcó que será la investigación la que determine con precisión qué ocurrió.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se trasladaron al lugar del hecho y confirmaron que la Fiscalía de París y la Gendarmería de Transportes Aéreos quedaron a cargo de la investigación.