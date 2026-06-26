Francia ante Noruega y Senegal contra Irak definirán el Grupo I: hora, TV y streaming

Francia y Noruega se disputarán el primer lugar en Massachusetts. En simultáneo, Senegal e Irak se enfrentarán en Toronto en busca de un tercer lugar.

Esta tarde se definirá el Grupo I del Mundial 2026. Francia y Noruega, que ganaron sus dos partidos, se enfrentarán para ver quién pasa en el primer lugar. Senegal e Irak, en tanto, buscarán un triunfo que les permita ilusionarse con ser uno de los mejores terceros. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo desde las 16.00 (hora de Argentina).

Francia y Noruega se disputan la punta del Grupo I A Francia le alcanza con un empate para quedar puntero de su zona. EFE Les Bleus, los vigentes subcampeones del mundo, buscarán demostrar por qué siguen siendo unos de los favoritos, mientras que los Vikingos, que de la mano de Erling Haaland están teniendo un gran regreso a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, intentarán confirmar su gran momento y dar el golpe ante la escuadra de Kylian Mbappé y compañía. Por diferencia de gol, un empate beneficiará al combinado galo, lo que obliga a los nórdicos a ganar si quieran quedarse con el primer lugar.

El choque tendrá lugar en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver. En televisión se podrá ver por las señales de Telefe, TyC Sports y DSports, mientras que en steraming contará con las transmisiones de TyC Sports Play, DGo y Paramount+.

Noruega va por un triunfo que le permita quedar primero. EFE Senegal e Irak buscan un tercer lugar que les permita ilusionarse Senegal debe ganar y esperar otros resultados. EFE Al mismo tiempo en Canadá, Senegal e Irak van por el milagro. Los africanos, que cayeron 3-1 con Francia y 3-2 con Noruega, sumaron menos de lo que se esperaba y tratarán de sumar de a 3 con la esperanza de quedar como uno de los mejores terceros. Los asiáticos, en tanto, también con cero unidades y una diferencia de gol de -6, necesitarán ganar por una goleada contundente si quieren mantener una mínima esperanza. Un empate los dejaría eliminados a los dos.

El encuentro se jugará en el BMO Field de Toronto y el encargado de impartir justicia será el inglés Anthony Taylor. La única señal televisiva que los transmitirá en Argentina será DSports 2, pero también podrá verse en streaming por DGo y Paramount+.