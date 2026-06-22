Noruega le ganó 3-2 a Senegal, selló su clasificación y jugará una "final" con Francia por el primer puesto

Noruega superó por 3-2 a Senegal este lunes y, después de 28 años sin haber disputado un Mundial, logró una histórica clasificación a se clasificó para dieciseisavos a dieciseisavos de final. En mayor medida, gracias a otro doblete de su estrella, Erling Haaland, que volvió a marcar la diferencia por la segunda fecha del Grupo I, donde más temprano Francia había goleado 3-0 a Irak .

En su segunda presentación en una Copa del Mundo, el Androide volvió a marcar por duplicado para igualar las actuaciones de sus homónimos del gol, Lionel Messi y Kylian Mbappé, en una jornada inolvidable para el fútbol noruego.

Empezó el partido como si fuera una final, con ambos seleccionados muy precavidos con la pelota a sabiendas de que una posible derrota les penalizaba más que cualquier otra cosa. Senegal tenía a ratos más posesión de balón, pero amenazaba menos que cuando salía con espacios Noruega y toda su artillería. Sadio Mané, estrella del ataque senegalés, apenas intimidaba cada vez que agarraba el balón.

Abrió la lata el hombre menos esperado. Fue héroe por una noche Marcus Pedersen Holmgren, el lateral derecho de los Vikingos Rojos que entró al campo por la lesión de su compañero Julian Ryerson a los 13 minutos del primer tiempo. El gol estuvo marcado por el clamoroso error de un veterano central como Kalidou Koulibaly. El capitán senegalés, que en su tiempo perfeccionó el arte de defender con la camiseta del Nápoles, dejó un despeje defectuoso que sirvió en bandeja el remate de Pedersen al primer palo.

Fue Koulibaly otra vez el que salió en la foto del segundo gol noruego, esta vez no como retratado sino como muestra de que a la defensa senegalesa no le daba para frenar un ataque feroz como el de la Noruega de Haaland. El 9 del Manchester City aprovechó un contraataque a campo abierto para picar al espacio y, tras el milimétrico pase de Odegaard, batió a Mendy por arriba con una tranquilidad habitual.

Haaland estiró la ventaja para los Vikingos Rojos

¡EL ANDROIDE NO FALLA!



Contra letal de Noruega y Erling Haaland puso el 2-0 ante Senegal.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fEtmqzRq6i — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Haaland, desatado en la segunda mitad, firmó su doblete particular, esta vez a pase de Patrick Berg y con Mendy sin poder hacer nada, pues terminó la jugada lesionado y tuvo que ser sustituido.

Entre medias del recital de Haaland, los Leones de Teranga marcaron su primer gol del encuentro, obra de Ismaila Sarr a pase de Mané, que le dio cierta esperanza.

El primer descuento de Senegal llegó de la mano de Sarr

Ismalia Sarr descontó para Senegal ante Noruega

Con sus dos goles ante Senegal y los otros dos ante Irak, Haaland llega a 59 goles en 51 partidos con su selección, además de encadenar 12 encuentros seguidos con Noruega viendo portería, desde noviembre de 2024.

Haaland firmó su doblete y el 3-1 de Noruega

Haaland marcó el 3-1 para Noruega. Video: Dsports

Otra vez apareció Sarr para decorar el 2-3 final

Sarr, jugador del Crystal Palace inglés, consiguió también el 3-2 a pocos minutos para el final, pero su doblete fue insuficiente para una Senegal que se ve prácticamente eliminada, sin puntos y una diferencia de gol negativa a falta de jugar contra Irak.

OTRO DESCUENTO PARA SENEGAL



De nuevo apareció Sarr para poner el 3-2 a los 92 minutos#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1JulXkkTyd — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

En la última fecha, Noruega se verá las caras ante Francia en un duelo trascendental: el ganador cerrará la fase de grupos como líder del Grupo I. El partido será el próximo viernes a las 16 (hora de Argentina) en Boston. Es a todo a nada...

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Noruega - Senegal

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