"Perdoname amor por todo": el inquietante mensaje de la madre de Thiago antes de ser detenida

Horas después de conocerse la noticia de la muerte de Thiago Altamirano, de 2 años, salieron a la luz los posteos de su madre sobre el caso. Hoy está detenida.

La muerte de Thiago Altamirano, el niño de solo 2 años que ingresó sin vida a un hospital de Salta, tomó un giro estremecedor tras la viralización de los mensajes publicados por su madre en redes sociales poco antes de ser arrestada.

Mientras la conmoción por el fallecimiento del pequeño comenzaba a extenderse, la madre de Thiago utilizó su estado de WhatsApp para publicar una foto del niño acompañada por una frase que hoy resuena con fuerza en la investigación: "Perdóname, amor por todo". Solo minutos después, la mujer añadió un segundo mensaje de despedida: "Hasta siempre, mi bebé, te amaré siempre, mi Thiago hermoso". Estas publicaciones se volvieron virales rápidamente, generando una fuerte reacción entre los usuarios y vecinos que ya sospechaban de un entorno de maltrato.

Del mensaje a la detención preventiva Poco después de estas manifestaciones públicas de dolor y pedidos de disculpas, la mujer fue detenida de manera preventiva junto a su actual pareja. La causa, bajo la órbita del fiscal Daniel Espilocín, investiga ahora si estas palabras eran una expresión de culpa, mientras los abuelos del niño denuncian que ya habían alertado sobre situaciones de violencia y consumo de alcohol en el hogar.

A pesar de los mensajes publicados en sus redes, los testimonios de los vecinos contradicen la imagen de una madre protectora. Algunos allegados señalaron que el padrastro del menor tenía un comportamiento agresivo y que los episodios de violencia en la vivienda no eran una novedad.

Actualmente, la madre permanece bajo custodia mientras la investigación busca determinar qué ocurrió en las horas previas a que Thiago llegara sin vida al hospital, basándose en los resultados forenses que serán determinantes para esclarecer su responsabilidad.