Flan listo en 20 minutos y sin horno: una de las recetas de cocina más prácticas

Pasos

Si querés hacer el caramelo, colocá el azúcar y el agua en una sartén hasta obtener un color ámbar. Distribuilo en la base de la flanera o del molde.

Hidratá la gelatina sin sabor con el agua y dejala reposar 5 minutos. Luego calentala unos segundos hasta que se disuelva completamente, sin dejar que hierva.

En un bowl mezclá la leche, la crema de leche, la leche condensada y la esencia de vainilla.

Incorporá la gelatina disuelta y mezclá muy bien hasta integrar todos los ingredientes.

Volcá la preparación en el molde caramelizado o directamente en un molde apenas humedecido.

Llevá a la heladera durante 3 horas, o hasta que el flan esté completamente firme.