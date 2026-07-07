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Flan listo en 20 minutos y sin horno: una de las recetas de cocina más prácticas

El flan perfecto se hace en 20 minutos y sin horno: la receta de cocina que te sorprenderá por su sencillez y sabor.

Candela Spann

Flan sin horno: una de las recetas de cocina que te salva el postre en menos de 20 minutos

Flan sin horno: una de las recetas de cocina que te salva el postre en menos de 20 minutos

El flan sin horno es una de las recetas más prácticas para preparar un postre casero en muy poco tiempo. Gracias a la gelatina sin sabor, consigue una textura suave y cremosa sin necesidad de cocinar a baño María, convirtiéndose en una opción ideal. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, esta versión se destaca porque está lista en menos de 20 minutos de preparación y solo necesita unas horas de frío para tomar consistencia. Siguiendo el paso a paso obtendrás un flan liviano, sedoso y perfecto para acompañar con dulce de leche o crema.

FICHA

Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos (más 3 horas de frío)
Modo de cocción
Sin horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 500 ml de leche 500 ml de leche
  • 200 ml de crema de leche 200 ml de crema de leche
  • 1 lata (395 gr) de leche condensada 1 lata (395 gr) de leche condensada
  • 2 sobres (14 gr) de gelatina sin sabor 2 sobres (14 gr) de gelatina sin sabor
  • 80 ml de agua 80 ml de agua
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 gr de azúcar 100 gr de azúcar
  • 2 cucharadas de agua 2 cucharadas de agua
Pasos
  • Si querés hacer el caramelo, colocá el azúcar y el agua en una sartén hasta obtener un color ámbar. Distribuilo en la base de la flanera o del molde.
  • Hidratá la gelatina sin sabor con el agua y dejala reposar 5 minutos. Luego calentala unos segundos hasta que se disuelva completamente, sin dejar que hierva.
  • En un bowl mezclá la leche, la crema de leche, la leche condensada y la esencia de vainilla.
  • Incorporá la gelatina disuelta y mezclá muy bien hasta integrar todos los ingredientes.
  • Volcá la preparación en el molde caramelizado o directamente en un molde apenas humedecido.
  • Llevá a la heladera durante 3 horas, o hasta que el flan esté completamente firme.
  • Desmoldá con cuidado y serví solo, con dulce de leche, crema chantilly o ambas.

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