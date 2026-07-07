Flan listo en 20 minutos y sin horno: una de las recetas de cocina más prácticas
El flan perfecto se hace en 20 minutos y sin horno: la receta de cocina que te sorprenderá por su sencillez y sabor.
El flan sin horno es una de las recetas más prácticas para preparar un postre casero en muy poco tiempo. Gracias a la gelatina sin sabor, consigue una textura suave y cremosa sin necesidad de cocinar a baño María, convirtiéndose en una opción ideal. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta versión se destaca porque está lista en menos de 20 minutos de preparación y solo necesita unas horas de frío para tomar consistencia. Siguiendo el paso a paso obtendrás un flan liviano, sedoso y perfecto para acompañar con dulce de leche o crema.
FICHA
Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos (más 3 horas de frío)
Modo de cocción
Sin horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 200 ml de crema de leche
- 1 lata (395 gr) de leche condensada
- 2 sobres (14 gr) de gelatina sin sabor
- 80 ml de agua
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 gr de azúcar
- 2 cucharadas de agua
Pasos
- Si querés hacer el caramelo, colocá el azúcar y el agua en una sartén hasta obtener un color ámbar. Distribuilo en la base de la flanera o del molde.
- Hidratá la gelatina sin sabor con el agua y dejala reposar 5 minutos. Luego calentala unos segundos hasta que se disuelva completamente, sin dejar que hierva.
- En un bowl mezclá la leche, la crema de leche, la leche condensada y la esencia de vainilla.
- Incorporá la gelatina disuelta y mezclá muy bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Volcá la preparación en el molde caramelizado o directamente en un molde apenas humedecido.
- Llevá a la heladera durante 3 horas, o hasta que el flan esté completamente firme.
- Desmoldá con cuidado y serví solo, con dulce de leche, crema chantilly o ambas.