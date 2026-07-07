Huerta en invierno: las plantas aromáticas para sembrar en julio y que estallen en primavera

En invierno, prepará tu huerta para la primavera: cultivá estas plantas aromáticas que te darán frescura todo el año.

Las bajas temperaturas del invierno esconden una oportunidad estratégica para quienes buscan plantas aromáticas frescas de máxima calidad. Apostar por la siembra y el cultivo en esta estación ofrece una ventaja botánica fundamental: el frío estimula el desarrollo de raíces profundas, fuertes y resistentes.

Plantas aromáticas que se siembran en invierno Gracias a este arraigo subterráneo previo, al llegar la primavera las plantas ya disponen de la estructura necesaria para desplegar su máximo follaje, concentrando aromas y aceites esenciales mucho más intensos en la cocina.

El romero encabeza la lista de las especies predilectas para esta época debido a su notable rusticidad. Es un arbusto capaz de tolerar las heladas sin perder vitalidad y se acomoda con total facilidad tanto en canteros directos a la tierra como en macetas en balcones o terrazas, demandando muy pocos cuidados cotidianos.

En una línea similar se ubica el tomillo, de crecimiento tupido y compacto que, además de requerir riegos mínimos, resulta ideal para quienes dan sus primeros pasos en la huerta casera por su resistencia natural.

Romero, ideal para sembrar con bajas temperaturas. Foto: Shutterstock La salvia es otro ejemplo de que el clima invernal no representa un freno para la biodiversidad doméstica. Sus hojas de textura particular se mantienen aptas para la recolección durante casi todo el año, aportando notas sofisticadas a platos calientes y guisados.