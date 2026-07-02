Trufas protéicas de yogur con coco, un snack super saludable y rico
Disfruta de un snack cremoso y delicioso con estas trufas protéicas de yogur y coco, perfectas para tener siempre listas en la heladera.
Las trufas protéicas de yogur con coco son una opción práctica y deliciosa para quienes buscan un snack dulce con un buen aporte de proteínas. Esta es una de las recetas ideales para disfrutar después de entrenar, como colación o para acompañar una merienda sin recurrir a productos ultraprocesados.
Con pocos ingredientes y sin necesidad de hornear, las trufas protéicas de yogur con coco se han convertido en una alternativa muy popular dentro de la cocina saludable. Su textura cremosa y su suave sabor a coco las hacen perfectas para conservar en la heladera y tener siempre listas.
FICHA
Tiempo de cocción
Sin cocción
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos + tiempo de frío
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 200 g de yogur griego natural
- 100 g de coco rallado + extra para rebozar
- 30 g de proteína en polvo sabor vainilla
- 2 cucharadas de mantequilla de maní
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Colocar el yogur griego, la proteína en polvo, la mantequilla de maní, la esencia de vainilla y el coco rallado en un recipiente. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Llevar la mezcla a la heladera durante 30 minutos para que tome mayor consistencia y sea más fácil de manipular.
- Formar pequeñas bolitas del mismo tamaño con ayuda de una cuchara o de las manos ligeramente humedecidas.
- Pasar cada una de las trufas por el coco rallado extra hasta cubrirlas por completo.
- Refrigerar durante al menos una hora antes de servir para que adquieran una textura firme y bien fresca.