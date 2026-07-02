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Trufas protéicas de yogur con coco, un snack super saludable y rico

Disfruta de un snack cremoso y delicioso con estas trufas protéicas de yogur y coco, perfectas para tener siempre listas en la heladera.

Candela Spann

Trufas protéicas de yogur con coco, un snack super saludable y rico

Trufas protéicas de yogur con coco, un snack super saludable y rico

Shutterstock

Las trufas protéicas de yogur con coco son una opción práctica y deliciosa para quienes buscan un snack dulce con un buen aporte de proteínas. Esta es una de las recetas ideales para disfrutar después de entrenar, como colación o para acompañar una merienda sin recurrir a productos ultraprocesados.

Con pocos ingredientes y sin necesidad de hornear, las trufas protéicas de yogur con coco se han convertido en una alternativa muy popular dentro de la cocina saludable. Su textura cremosa y su suave sabor a coco las hacen perfectas para conservar en la heladera y tener siempre listas.

FICHA

Tiempo de cocción
Sin cocción
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos + tiempo de frío
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 200 g de yogur griego natural 200 g de yogur griego natural
  • 100 g de coco rallado + extra para rebozar 100 g de coco rallado + extra para rebozar
  • 30 g de proteína en polvo sabor vainilla 30 g de proteína en polvo sabor vainilla
  • 2 cucharadas de mantequilla de maní 2 cucharadas de mantequilla de maní
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Colocar el yogur griego, la proteína en polvo, la mantequilla de maní, la esencia de vainilla y el coco rallado en un recipiente. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  • Llevar la mezcla a la heladera durante 30 minutos para que tome mayor consistencia y sea más fácil de manipular.
  • Formar pequeñas bolitas del mismo tamaño con ayuda de una cuchara o de las manos ligeramente humedecidas.
  • Pasar cada una de las trufas por el coco rallado extra hasta cubrirlas por completo.
  • Refrigerar durante al menos una hora antes de servir para que adquieran una textura firme y bien fresca.

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