El impresionante paraíso de Brasil donde los jaguares se ven a simple vista y se puede visitar en julio

El Pantanal se consolida en julio como el mejor escenario del mundo para la observación de vida silvestre pura. Gracias a la bajada de los ríos y la vegetación baja, el invierno ofrece una oportunidad única para disfrutar.

El Pantanal (Brasil) es el humedal tropical más grande del planeta y ofrece una de las experiencias de observación de vida silvestre más puras del mundo. A diferencia del Amazonas, donde la selva oculta a los animales, su vegetación baja permite ver todo con claridad.

Durante julio el nivel de los ríos baja y los animales se ven obligados a concentrarse en las pocas fuentes de agua visibles. Por eso, las chances de avistar jaguares cazando yacarés o carpinchos en las orillas aumentan drásticamente.

Los días son soleados y despejados, con una máxima promedio de 30 °C, pero las noches y las madrugadas son frescas. Además, al evaporarse los grandes pantanos, la cantidad de insectos disminuye en comparación con el verano. Los mosquitos casi no molestan.

Otra de las actividades más elegidas es recorrer el lugar a caballo. Archivo En invierno, recorrer los ríos en lanchas es la actividad más elegida, sobre todo por quienes desean ver un jaguar americano. El safari fluvial consiste en recorrer las aguas a baja velocidad para fotografiar felinos, nutrias gigantes y aves. Pero también hay un safari nocturno para ver tapires, ocelotes, osos hormigueros y yacarés.

Recomendaciones para visitar el paraíso de Brasil Antes de reservar tu vuelo y hospedaje, te damos algunas recomendaciones para que disfrutes al máximo. En primer lugar, es importante reservar con mucha anticipación porque julio coincide con las vacaciones de invierno internacionales y brasileñas. Los cupos son muy limitados y suelen agotarse muy rápido.