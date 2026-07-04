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El impresionante paraíso de Brasil donde los jaguares se ven a simple vista y se puede visitar en julio

El Pantanal se consolida en julio como el mejor escenario del mundo para la observación de vida silvestre pura. Gracias a la bajada de los ríos y la vegetación baja, el invierno ofrece una oportunidad única para disfrutar.

Marla Ferrón

El lugar de Brasil perfecto para visitar en julio.&nbsp;

El lugar de Brasil perfecto para visitar en julio. 

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El Pantanal (Brasil) es el humedal tropical más grande del planeta y ofrece una de las experiencias de observación de vida silvestre más puras del mundo. A diferencia del Amazonas, donde la selva oculta a los animales, su vegetación baja permite ver todo con claridad.

Durante julio el nivel de los ríos baja y los animales se ven obligados a concentrarse en las pocas fuentes de agua visibles. Por eso, las chances de avistar jaguares cazando yacarés o carpinchos en las orillas aumentan drásticamente.

Los días son soleados y despejados, con una máxima promedio de 30 °C, pero las noches y las madrugadas son frescas. Además, al evaporarse los grandes pantanos, la cantidad de insectos disminuye en comparación con el verano. Los mosquitos casi no molestan.

Otra de las actividades m&aacute;s elegidas es recorrer el lugar a caballo.&nbsp;

Otra de las actividades más elegidas es recorrer el lugar a caballo.

En invierno, recorrer los ríos en lanchas es la actividad más elegida, sobre todo por quienes desean ver un jaguar americano. El safari fluvial consiste en recorrer las aguas a baja velocidad para fotografiar felinos, nutrias gigantes y aves. Pero también hay un safari nocturno para ver tapires, ocelotes, osos hormigueros y yacarés.

Recomendaciones para visitar el paraíso de Brasil

Antes de reservar tu vuelo y hospedaje, te damos algunas recomendaciones para que disfrutes al máximo. En primer lugar, es importante reservar con mucha anticipación porque julio coincide con las vacaciones de invierno internacionales y brasileñas. Los cupos son muy limitados y suelen agotarse muy rápido.

En la valija se recomienda cargar ropa de color caqui, verde musgo o marrón para evitar atraer insectos u otros animales. En este caso, el blanco, el negro y los colores chillones se convierten en la atracción favorita de los bichos.

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