La marca histórica que la Selección argentina puede alcanzar si elimina a Cabo Verde en el Mundial

La Selección argentina afronta este viernes un partido decisivo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 . Además de buscar un lugar entre los 16 mejores del certamen, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene la posibilidad de acercarse a Brasil en una importante estadística.

Si consigue la clasificación, la Albiceleste alcanzará las 11 presencias en octavos de final de un Mundial, una cifra que le permitirá consolidarse como el principal perseguidor de la Verdeamarela en este registro.

Actualmente, Argentina acumula diez clasificaciones a esta instancia y comparte esa marca con España, que llegó a ese número tras derrotar a Austria en los dieciseisavos de final. Alemania, que también contabiliza diez participaciones en octavos, quedó eliminada ante Paraguay y ya no podrá ampliar su registro en esta edición.

Brasil continúa liderando con comodidad este ranking histórico. La Canarinha alcanzó las 13 presencias en octavos de final luego de derrotar 2-1 a Japón y avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentará a Noruega.

En caso de vencer a Cabo Verde, la Selección argentina llegará a 11 clasificaciones y quedará como única escolta de Brasil , reduciendo la diferencia a apenas dos participaciones.

La única ocasión en la que la Albiceleste disputó un Mundial sin alcanzar los octavos de final fue en Corea-Japón 2002, cuando quedó eliminada durante la fase de grupos. En cambio, sí logró avanzar a esta instancia en las ediciones de 1934, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Vale recordar que Argentina no participó del Mundial de 1938 y que, entre las ediciones posteriores y España 1982 inclusive, el formato de la Copa del Mundo no contemplaba una ronda de octavos de final como la que se disputa en la actualidad.