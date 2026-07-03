La Bruja Verón reveló qué dos jugadores de la Selección argentina (más allá de Messi) lo deslumbraron en el Mundial

La Brujita Verón dio a conocer quienes son los dos futbolistas de la Albiceleste (además del capitán) que lo deslumbraron en lo que va de la Copa del Mundo.

Juan Sebastián Verón se encuentra en Miami desarrollando un proyecto de academias deportivas y educativas, pero a horas del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, hizo una pausa para hablar de fútbol. En una entrevista con Olé, el presidente de Estudiantes analizó el presente de la Albiceleste y destacó la vigencia de Lionel Messi.

Consultado sobre el extraordinario nivel que mantiene el capitán argentino a los 39 años, la Brujita explicó que el fútbol moderno permite extender las carreras de los grandes futbolistas: "El fútbol cambió, son muy distintos los cuidados, el avance de la medicina y de la tecnología. Lo que se comía antes hoy no se come. Todo eso ayudó a que los jugadores estiren su carrera y mantengan un nivel importante. Lo ves en Messi, en James, en Cristiano. Son futbolistas que antes era muy difícil ver competir a esta edad y a un nivel tan alto. Lo de Leo no sorprende, pero verlo así sigue siendo increíble", afirmó.

La Bruja Verón reveló qué dos jugadores de la Selección argentina lo deslumbraron en el Mundial Sin embargo, cuando le pidieron que dejara de lado a Messi y eligiera al jugador que más lo deslumbra de la Selección, Verón sorprendió con una respuesta doble: "Mac Allister y Enzo Fernández me parecen jugadores que están sosteniendo un nivel muy alto tanto en sus clubes como en la Selección. Mantener esa continuidad no es nada fácil. Messi te deslumbra por sus características, pero a mí ellos me impresionan por la regularidad y por la calidad que muestran en el juego", sostuvo.

Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, los dos jugadores que deslumbraron a Verón en lo que va del Mundial. La Brujita también se mostró optimista con el presente del equipo de Lionel Scaloni, aunque remarcó que en un Mundial cada partido representa una historia diferente: "La veo bien. Estuve viendo pocos partidos porque vine a Miami con otro plan, pero sí seguí los de la Selección, sobre todo el primero. Después hay que jugar los partidos porque esto es un Mundial, pero la realidad es que veo continuidad en el funcionamiento", analizó.