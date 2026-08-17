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En vivo: Independiente visita a Lanús ya sin Quinteros y con dupla interina

A la espera de Jadson Viera, Independiente juega en la Fortaleza de Lanús con Carlos Mattheu y Eduardo Tuzzio a cargo del equipo.

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Independiente juega un partido clave contra Lanús en condición de visitante.

Independiente juega un partido clave contra Lanús en condición de visitante.

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Ya sin Gustavo Quinteros en el banco, y con la confirmación de Jadson Viera como su sucesor, Independiente visita a Lanús en la Fortaleza por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El equipo será dirigido de manera interina por Carlos Mattheu y Eduardo Tuzzio, los entrenadores de la Reserva.

El minuto a minuto de Lanús - Independiente

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