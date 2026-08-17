En vivo: Independiente visita a Lanús ya sin Quinteros y con dupla interina
A la espera de Jadson Viera, Independiente juega en la Fortaleza de Lanús con Carlos Mattheu y Eduardo Tuzzio a cargo del equipo.
Ya sin Gustavo Quinteros en el banco, y con la confirmación de Jadson Viera como su sucesor, Independiente visita a Lanús en la Fortaleza por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El equipo será dirigido de manera interina por Carlos Mattheu y Eduardo Tuzzio, los entrenadores de la Reserva.