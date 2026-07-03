La Selección argentina de Messi va por un paso más en el Mundial, ante Cabo Verde: hora, TV y streaming
En Miami, la Selección argentina buscará meterse entre las 16 mejores del Mundial 2026 y para eso deberá superar a una de las revelaciones del torneo.
La Selección argentina se enfrentará este viernes con su par de Cabo Verde, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. El árbitro designado fue el canadiense Drew Fischer.
La Selección llega más confiada que nunca a la ronda eliminatoria
La Selección argentina viene de superar la primera fase sin inconvenientes: derrotó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania para cerrar el Grupo J con puntaje ideal.
A lo largo de estas tres presentaciones, los dirigidos por Lionel Scaloni, que son los vigentes campeones de América y del mundo, demostraron un gran juego colectivo, aunque hay cierta preocupación por la falta de goles de los delanteros. Esto se debe a que seis de los ocho tantos los convirtió Lionel Messi, mientras que los otros dos llegaron de pelotas paradas (un penal de Lautaro Martínez y un tiro libre de Giovani Lo Celso).
Cabo Verde busca dar otro batacazo en su primera experiencia mundialista
Cabo Verde, por su parte, es una de las grandes sorpresas en esta Copa del Mundo, ya que en la que es su primera participación en el torneo de selecciones más importante del mundo consiguió superar la fase de grupos y de manera invicta.
El conjunto africano, que estaba en el Grupo H, empató 0-0 con España y Arabia Saudita, mientras que también consiguió un entretenido 2-2 con Uruguay. Una de sus grandes figuras es el arquero Vozinha, quien tuvo actuaciones consagratorias y podrá cumplir su sueño, que era jugar contra Messi.
El ganador de este partido se cruzará en los octavos de final ante la selección que salga vencedora en el enfrentamiento entre Australia y Egipto (juegan este viernes a las 15 horas).
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Mundial 2026
- 16avos de final
- Argentina – Cabo Verde
- Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)
- Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
- Hora: 19
- TV: DSports, TV Pública, TyC Sports y Telefe
- Streaming: DGO, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.
Fuente: NA