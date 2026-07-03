Argentina vs. Cabo Verde: dónde ver el partido del Mundial 2026 gratis en Buenos Aires

Este viernes, la Selección argentina se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial 2026. El partido se podrá ver, de forma gratuita, en el Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires, donde también habrá música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos infantiles y más.

La Selección argentina de Fútbol disputará este viernes uno de los partidos más decisivos del Mundial 2026, esta vez, en los dieciseisavos de final. El Hard Rock Stadium será el estadio donde el seleccionado de Lionel Scaloni se enfrente a Cabo Verde para lograr pasar a octavos de final.

En ese marco, los miles de argentinos que pudieron viajar a Miami, ya palpitan el encuentro en las calles de la ciudad estadounidense. Mientras, la gran mayoría que se quedó en la Argentina se está preparando para ver el cruce desde las pantallas de sus casas o de los distintos Fan Fest a lo largo del país.

Dónde ver el partido gratis en Buenos Aires Este viernes, el partido de la Selección argentina vs. Cabo Verde se podrá ver en la pantalla gigante en el marco del Buenos Aires Fan Fest. El evento, que se desarrolla a lo largo de todo el Mundial 2026, comenzó a las 12:30 en Plaza Seeber, donde los hinchas pueden ir a disfrutar de una jornada de música, propuestas gastronómicas y más actividades antes y después del match.

El Buenos Aires Fan Fest es un evento gratuito que se extenderá hasta el 19 de julio, día de la Final del Mundial 2026. Desde el inicio del campeonato, la Plaza Seeber fue el punto de encuentro para recibir a miles de personas con ganas de ver a la Selección junto a otros vecinos. El espacio verde está ubicado en avenida del Libertador y avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

La programación del viernes 3 de julio será la siguiente: