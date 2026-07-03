Escándalo en el Mundial: el fuerte cruce entre la delegación de Egipto y la policía de Estados Unidos

Antes del cruce ante Australia por el Mundial 2026, la delegación de Egipto protagonizó un tenso altercado con la policía local en su llegada a Dallas.

La delegación de Egipto tuvo un picante altercado con la policía de Dallas a horas de los 16vos del Mundial 2026.

La previa del choque entre Egipto y Australia por los 16avos de final del Mundial 2026 vivió un momento de máxima tensión. La delegación africana protagonizó un fuerte altercado con efectivos de la policía estadounidense durante su llegada al hotel de concentración en Dallas, ciudad donde este viernes buscará un lugar en los octavos de final, instancia en la que espera el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

El episodio ocurrió cuando el plantel arribó al hotel tras viajar desde Washington, donde instaló su base durante la Copa del Mundo. Decenas de hinchas recibieron a los futbolistas con banderas y cánticos, y varios aprovecharon para pedir autógrafos y fotografías. Entre ellos se encontraba un niño que logró captar la atención del delantero Mahmoud Trezeguet, quien decidió detenerse para cumplirle el deseo.

Fue en ese momento cuando un oficial de policía intervino para impedir el acercamiento, lo que provocó la inmediata reacción de Ibrahim Hassan, ayudante de campo y hermano gemelo del entrenador Hossam Hassan. El integrante del cuerpo técnico cuestionó la actitud del agente, quien respondió empujándolo hacia atrás para que se alejara del lugar.

Video: el picante altercado entre la delegación de Egipto y la policía de Estados Unidos X @panamaendirecto La situación escaló rápidamente. "No me empujes", le gritó Ibrahim Hassan al oficial, mientras ambos comenzaban a discutir en medio de un clima cada vez más caliente. En cuestión de segundos hubo empujones, forcejeos y un intercambio de gritos que obligó a intervenir tanto a otros policías como a miembros de la delegación egipcia para evitar que el conflicto pasara a mayores.