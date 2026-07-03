Con Salah en duda, Egipto enfrenta a Australia por el Mundial 2026: hora, TV y streaming

La fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa este viernes con un atractivo duelo entre Australia y Egipto , dos seleccionados que llegan con argumentos diferentes, pero con la misma ilusión de seguir en carrera. El encuentro se disputará desde las 15 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Arlington, con la gran incógnita sobre la presencia de Mohamed Salah , la principal figura del conjunto africano.

El seleccionado oceánico buscará dar el golpe, mientras que los Faraones confían en recuperar a su capitán para afrontar un cruce que puede marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo.

En Argentina, el partido podrá verse en vivo por DSports y TyC Sports, además de las plataformas de streaming DGO, Paramount+ y TyC Sports Play.

La gran incógnita del encuentro pasa por el estado físico de Mohamed Salah. El capitán egipcio sufrió una molestia muscular en los isquiotibiales durante el partido frente a Irán y, aunque volvió a entrenarse junto al plantel el martes, todavía no está confirmado si será titular.

Su presencia puede modificar por completo el desarrollo del partido. Aun transitando la etapa final de su carrera y con un futuro que parece alejarlo del fútbol europeo tras su salida del Liverpool, Salah continúa siendo el futbolista desequilibrante de Egipto, especialmente ante el flojo rendimiento ofensivo de Omar Marmoush, quien incluso perdió su lugar en el equipo durante la fase de grupos.

Mo Salah, la gran figura de Egipto. EFE

El entrenador Hossam Hassan esperará hasta último momento para definir si arriesga a su máxima figura desde el comienzo o si prefiere administrarle minutos según el desarrollo del encuentro.

Australia apuesta al orden para seguir sorprendiendo

Australia afronta el compromiso con confianza después de una fase de grupos que superó las expectativas. El equipo dirigido por Tony Popovic derrotó a Turquía por 2-0, empató sin goles frente a Paraguay y solo cayó ante Estados Unidos, resultados que le permitieron meterse entre los 32 mejores del certamen.

Con un promedio de edad de apenas 24,6 años, el más bajo de todos los equipos que avanzaron de ronda, los "Socceroos" hicieron del orden táctico, la intensidad física y la disciplina colectiva sus principales fortalezas.

Además, representan al último seleccionado de la Confederación Asiática que continúa en competencia, luego de las eliminaciones de Japón, Corea del Sur, Uzbekistán, Qatar, Irán, Irak y Arabia Saudita.

Probables formaciones, hora y TV de Australia vs. Egipto