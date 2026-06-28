Atento, Scaloni: la figura de un posible rival de la Selección argentina podría perderse lo que resta del Mundial

La estrella de un posible rival de la Selección argentina sufrió una lesión y está en duda para disputar lo que resta de la Copa del Mundo. ¿De quién se trata?

La figura de un posible rival de la Selección argentina podría perderse lo que resta del Mundial.

No todas son buenas noticias para Egipto en el Mundial 2026. Aunque el seleccionado africano consiguió la clasificación a los dieciseisavos de final tras terminar segundo en el Grupo G con cinco puntos, la gran preocupación pasa por el estado físico de Mohamed Salah, quien sufrió una lesión en el empate frente a Irán y está en duda para el cruce ante Australia.

El delantero del Liverpool terminó el encuentro con una molestia muscular y los estudios confirmaron una distensión en la parte posterior del aductor. Si bien ya comenzó el tratamiento de recuperación, el cuerpo médico egipcio todavía no confirmó el grado de la lesión, por lo que su presencia en el partido del próximo viernes en Dallas sigue siendo una incógnita.

Egipto enfrentará a Australia el 3 de julio desde las 15 (hora argentina) con el objetivo de meterse entre los 16 mejores del certamen. La posible ausencia de Salah representaría un golpe muy duro para el conjunto africano, que construye gran parte de su poder ofensivo alrededor del capitán y máxima figura.

Salah podría perderse lo que resta del Mundial y la Selección argentina lo mira de reojo Mohamed Salah se lesionó y podría perderse lo que resta del Mundial. EFE La situación también es seguida de cerca por la Selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni, que ganó con puntaje ideal el Grupo J tras vencer a Argelia, Austria y Jordania, jugará ese mismo viernes frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final. Si la Albiceleste avanza y Egipto elimina a Australia, ambos seleccionados se enfrentarán en los octavos de final.