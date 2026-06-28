Por qué el DT de Jordania sacó pecho tras la derrota ante la Selección argentina: "Fuimos los únicos"

Pese a la derrota por 3-1 frente a la Albiceleste en su último partido del Mundial, el entrenador de Jordania sacó pecho por un motivo particular.

La aventura de Jordania en el Mundial 2026 llegó a su fin con la derrota 3-1 frente a la Selección argentina, pero el balance puertas adentro fue mucho más positivo que los resultados. Tras el encuentro disputado en Dallas, el entrenador Jamal Sellami rescató el crecimiento de su equipo durante la primera participación mundialista de su historia y aseguró que la experiencia servirá como un punto de partida para el futuro.

El entrenador destacó que sus futbolistas pudieron medirse contra rivales de la máxima exigencia y consideró que esa vivencia los hará mejores: "Lo más importante que podemos sacar de esto es que los jugadores hayan experimentado de primera mano aquello para lo que han entrenado todos estos años. Saldrán mejorados de ello", aseguró en conferencia de prensa.

Jordania se despidió del Mundial marcándole un gol a la Selección argentina. EFE Sellami explicó que uno de los principales aprendizajes estuvo relacionado con la intensidad física que exige este tipo de competencias: "Les decía a mis jugadores que debían mejorar su condición física porque iban a enfrentarse a equipos de alto nivel. Hemos trabajado para mejorar sus habilidades y ahora estarán mucho mejor preparados para afrontar este tipo de competiciones en el futuro", señaló.

Más allá de las tres derrotas, el DT valoró que Jordania haya convertido en cada uno de sus partidos y puso el foco en los pequeños detalles que marcaron la diferencia: "Los errores nos salieron muy caros. Cuando te enfrentás a los campeones del mundo, cualquier equivocación se paga. Argentina es una de las selecciones más fuertes y tiene jugadores excelentes", afirmó.

El DT de Jordania sacó pecho porque fueron los únicos en convertirle a Argentina en lo que va del Mundial En ese sentido, destacó un dato que llena de orgullo al fútbol jordano: "Fuimos el único equipo que les marcó un gol en la fase de grupos. Sabíamos cómo jugar contra ellos", remarcó el entrenador, haciendo referencia al tanto convertido en Dallas, el primero que recibió la Scaloneta en el certamen.