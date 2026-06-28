Por qué el DT de Jordania sacó pecho tras la derrota ante la Selección argentina: "Fuimos los únicos"
Pese a la derrota por 3-1 frente a la Albiceleste en su último partido del Mundial, el entrenador de Jordania sacó pecho por un motivo particular.
La aventura de Jordania en el Mundial 2026 llegó a su fin con la derrota 3-1 frente a la Selección argentina, pero el balance puertas adentro fue mucho más positivo que los resultados. Tras el encuentro disputado en Dallas, el entrenador Jamal Sellami rescató el crecimiento de su equipo durante la primera participación mundialista de su historia y aseguró que la experiencia servirá como un punto de partida para el futuro.
El entrenador destacó que sus futbolistas pudieron medirse contra rivales de la máxima exigencia y consideró que esa vivencia los hará mejores: "Lo más importante que podemos sacar de esto es que los jugadores hayan experimentado de primera mano aquello para lo que han entrenado todos estos años. Saldrán mejorados de ello", aseguró en conferencia de prensa.
Sellami explicó que uno de los principales aprendizajes estuvo relacionado con la intensidad física que exige este tipo de competencias: "Les decía a mis jugadores que debían mejorar su condición física porque iban a enfrentarse a equipos de alto nivel. Hemos trabajado para mejorar sus habilidades y ahora estarán mucho mejor preparados para afrontar este tipo de competiciones en el futuro", señaló.
Más allá de las tres derrotas, el DT valoró que Jordania haya convertido en cada uno de sus partidos y puso el foco en los pequeños detalles que marcaron la diferencia: "Los errores nos salieron muy caros. Cuando te enfrentás a los campeones del mundo, cualquier equivocación se paga. Argentina es una de las selecciones más fuertes y tiene jugadores excelentes", afirmó.
El DT de Jordania sacó pecho porque fueron los únicos en convertirle a Argentina en lo que va del Mundial
En ese sentido, destacó un dato que llena de orgullo al fútbol jordano: "Fuimos el único equipo que les marcó un gol en la fase de grupos. Sabíamos cómo jugar contra ellos", remarcó el entrenador, haciendo referencia al tanto convertido en Dallas, el primero que recibió la Scaloneta en el certamen.
Finalmente, Sellami dejó de lado la eliminación y prefirió quedarse con el crecimiento de su seleccionado: "Estamos fuera de la competición, pero orgullosos de lo que hemos logrado en esta primera experiencia. Vinimos con ganas de aprender todo lo posible y sentimos que lo conseguimos", concluyó, convencido de que el estreno mundialista será el inicio de una nueva etapa para el fútbol de Jordania.