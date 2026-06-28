Mundial 2026: todos los rivales que tuvo Argentina después de la fase de grupos

La Selección jugará en los dieciseisavos del Mundial 2026 ante Cabo Verde. Conocé el repaso histórico de la Albiceleste tras superar la fase de grupos.

El Mundial 2026 entró en una etapa nueva para la Selección argentina. Tras superar la fase de grupos, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo, en los dieciseisavos de final.

El partido se jugará el viernes 3 de julio en el Miami Stadium, en Miami Gardens, a las 19, hora argentina, marcando el primer cruce eliminatorio de la Selección en esta Copa del Mundo.

La presencia de Cabo Verde tiene un dato especial: será la primera vez que Argentina enfrente a ese seleccionado en un Mundial. Además, el cruce llega en una edición distinta, ya que el Mundial 2026 incorporó una ronda de 32 equipos antes de los octavos de final.

El Mundial 2026 estrena una ronda de 32 equipos antes de los octavos de final. EFE Los rivales históricos de Argentina tras la fase de grupos A lo largo de su historia mundialista, Argentina tuvo caminos muy distintos después de superar la fase de grupos. En algunas ediciones pasó directamente a octavos o cuartos de final, mientras que en otras, como en 1974, 1978 y 1982, el formato incluía una segunda fase de grupos antes de la definición.

Tras superar la fase de grupos en 2022, a la Argentina le tocó Australia en octavos de final. La Selección ganó 2-1 y luego avanzó hasta quedarse con el título.

Rusia 2018 dejó a la Argentina frente a Francia en octavos de final tras superar la zona. Fue derrota 4-3 y eliminación ante el equipo que luego sería campeón del mundo.

En Brasil 2014, la Selección enfrentó a Suiza en octavos. Ganó 1-0 en tiempo suplementario y empezó un camino que terminó con la final ante Alemania.

Para Sudáfrica 2010, el primer rival tras la fase de grupos fue México. Argentina ganó 3-1 y avanzó a cuartos de final.

Alemania 2006 volvió a cruzarla con México en octavos. Aquella vez, la Selección ganó 2-1 en tiempo suplementario con el recordado gol de Maxi Rodríguez.

Francia 1998 tuvo el duelo con Inglaterra en octavos de final. El partido terminó 2-2 y la Selección avanzó por penales.

Estados Unidos 1994 presentó a Rumania como rival. Argentina perdió 3-2 y quedó eliminada en octavos.

Italia 1990 tuvo como primer cruce tras la fase de grupos a Brasil. Argentina ganó 1-0 con gol de Claudio Caniggia y siguió camino hasta la final.

México 1986 puso a Uruguay como rival en octavos. Argentina ganó 1-0 y luego terminaría levantando la Copa del Mundo. FIFA Los formatos anteriores Antes de que los octavos se instalaran como una etapa habitual, el formato de los Mundiales fue cambiando. En España 1982, Argentina superó la primera fase y luego integró una segunda ronda de grupos con Italia y Brasil, perdiendo ambos partidos y quedando eliminada.