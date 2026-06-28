Dibu Martínez reveló cómo fue la recuperación de su dedo fracturado en pleno Mundial: "La pasé mal"

Emiliano Martínez llegó con lo justo al Mundial 2026. Tras la microfractura que sufrió en el dedo anular de su mano derecha en la final de la Europa League, parecía que tardaría mucho tiempo en recuperarse y podría perderse algunos de los partidos iniciales. Sin embargo, su fuerte mentalidad y espíritu competitivo lo hicieron estar ahí pese a todo.

No solamente dijo presente en los primeros dos compromisos, en los que la Selección argentina se aseguró la clasificación a playoffs y el primer lugar del grupo, sino que el Dibu tampoco quiso dejar el arco en el tercer duelo frente a Jordania, en el que recibió su primer gol en esta Copa del Mundo -algo quizás no tan negativo, considerando la historia del certamen-.

Emiliano Martínez contó cómo fue la recuperación de su dedo fracturado TyC Sports Tras el encuentro, el arquero marplatense habló de su proceso de recuperación y reveló fuertes detalles del mismo: "Yo decidí no operarme y la verdad que la pasé mal. Vine acá muy jugado y no pude entrenar. De hecho todavía no pude entrenar con el grupo, siempre lo hago diferenciado con Martín (Tocalli, entrenador de arqueros). Ya creo que para el próximo partido puedo jugar sin férula, que es muy incómodo, porque siento muy flojo el guante", confesó en diálogo con TyC Sports.

"La verdad que esto es algo que me lo tuve que comer yo solo con Martín. Gero (Rulli) y Juan (Musso) me dieron una mano enorme, entrenando con pelotas de vóley toda la semana. Todo esto me molesta muchísimo, pero dentro de la cancha trato de no sufrirlo", continuó su relato.