Tras el gol de Jordania a Argentina, los únicos 2 equipos que terminaron su grupo con la valla invicta

El tanto que recibió la Selección argentina en la última fecha no le permitió cerrar la primera fase con el arco en cero, algo que lograron solo dos escuadras.

La Selección argentina llegó al partido contra Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sin haber recibido un solo gol, y así terminó también el primer tiempo. Y todo apuntaba a que Emiliano Martínez lograría mantener el arco en cero, pero lamentablemente no pudo ser así.

En el arranque del complemento, promediando los 55 minutos de juego, Musa Al-Taamari logró marcar el descuento en uno de los pocos ataques que hilvanaron los Bravos a lo largo de la noche. De este modo, la Scaloneta se quedó sin su vaya invicta, algo que apenas dos equipo lograron mantener al termino de sus tres encuentros en esta primera fase: México y España.

México y España, las únicas dos selecciones que no recibieron goles en fase de grupos México quedó puntera del Grupo A con 9 unidades, 6 goles a favor y 0 en contra. @miseleccionmx El combinado azteca, por cuestiones de calendario, fue el primero en lograrlo en esta edición. Los anfitriones finalizaron en la cima del Grupo A con puntaje ideal, 6 goles a favor y ninguno en contra, producto de sus triunfos por 2-0 ante Sudáfrica en la primera fecha, 1-0 ante Corea del Sur en la segunda y 3-0 ante República Checa en la tercera.

El viernes se le sumó la Furia, que quedó puntera del Grupo H con 7 unidades, 5 tantos convertidos y 0 recibidos. Lo logró con su inesperado empate 0-0 en el debut ante la sorprendente Cabo Verde, su goleada 4-0 a Arabia Saudita y el ajustado 1-0 sobre Uruguay, que dejó eliminado al combinado charrúa.