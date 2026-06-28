Lautaro Martínez rompió el maleficio: convirtió su primer gol en un Mundial y sorprendió con su festejo

Lautaro Martínez cambió el penal por gol y marcó el 2-0 de Argentina ante Jordania. Su gesto en el festejo lo dice todo.

Por contexto, era el partido ideal para que Lautaro Martínez se sacara de una vez por todas ese grito que tenía atascado en el pecho desde hace tiempo. El Toro por fin pudo marcar su primer gol en un Mundial: sin Lionel Messi en cancha, se hizo cargo del penal y convirtió el 2-0 de la Selección argentina ante Jordania.

Por segundo partido consecutivo, el VAR debió actuar para cobrar la pena máxima a favor de la Albiceleste por un tremendo patadón de un defensa jordano que impactó de lleno en la nariz de Marco Senesi. El árbitro rumano István Kovács la observó en pantalla y no dudó un segundo: cuando hizo pitar su silbato y apuntó al área, todos los flashes se fueron con el 22.

Lautaro la cruzó abajo para hacer delirar al AT&T Stadium de Dallas y cortar el maleficio que arrastraba desde Qatar y que se había extendido en los dos primeros partidos de este Mundial. Y su festejo no pasó desapercibido porque, justamente, decidió el delantero del Inter se deshizo de esa mochila pesada.

Después del grito desaforado del gol y del festejo conjunto, el Toro sacudió los brazos y se sacó la mufa. Un gesto que lo dice todo y en el momento más importante, cuando Argentina está a punto de comenzar su verdadero camino hacia la defensa del título.