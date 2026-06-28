Scaloni destacó el recambio de la Selección y ya palpita el duelo ante Cabo Verde: "Ahora se viene lo bueno"

Tras el triunfo por 3-1 en Dallas, Scaloni se mostró conforme con la respuesta de sus dirigidos y ya puso la mira en los 16avos de final frente a Cabo Verde.

Scaloni explicó y valoró la rotación de la Selección argentina ante Jordania y lanzó un aviso para lo que viene.

Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, Lionel Scaloni aprovechó el duelo ante Jordania para rotar el equipo y darles rodaje a varios futbolistas. Tras el triunfo por 3-1 de la Selección argentina en Dallas, el DT se mostró conforme con la respuesta de sus dirigidos y ya puso la mira en los 16avos de final frente a Cabo Verde.

El balance de la rotación Scaloni explicó que el principal objetivo era que los jugadores con menos participación pudieran sumar minutos antes del inicio de la fase eliminatoria. "Lo que buscamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos, porque la verdad que se lo merecen. Han hecho un buen partido más allá de que no venían jugando. Estoy contento porque le dimos minutos a todos y eso es muy importante para nosotros", expresó.

Lionel Scaloni post Jordania Telefe El entrenador también destacó la predisposición del plantel para adaptarse a distintas funciones dentro del campo, una característica que considera clave para afrontar un torneo tan exigente como el Mundial.

La explicación sobre Exequiel Palacios Consultado por la decisión de ubicar a Exequiel Palacios como lateral derecho durante algunos pasajes del encuentro, Scaloni explicó que fue una determinación pensada para preservar a Nahuel Molina.

"Los jugadores siempre dan una mano al equipo. El equipo lo necesitaba y él quiso cumplir esa posición. No queríamos arriesgar a Nahuel, que venía de una inactividad. Palacios nos dio una mano por un eventual problema que podamos tener en ese puesto", señaló.