Scaloni destacó el recambio de la Selección y ya palpita el duelo ante Cabo Verde: "Ahora se viene lo bueno"
Tras el triunfo por 3-1 en Dallas, Scaloni se mostró conforme con la respuesta de sus dirigidos y ya puso la mira en los 16avos de final frente a Cabo Verde.
Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, Lionel Scaloni aprovechó el duelo ante Jordania para rotar el equipo y darles rodaje a varios futbolistas. Tras el triunfo por 3-1 de la Selección argentina en Dallas, el DT se mostró conforme con la respuesta de sus dirigidos y ya puso la mira en los 16avos de final frente a Cabo Verde.
El balance de la rotación
Scaloni explicó que el principal objetivo era que los jugadores con menos participación pudieran sumar minutos antes del inicio de la fase eliminatoria. "Lo que buscamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos, porque la verdad que se lo merecen. Han hecho un buen partido más allá de que no venían jugando. Estoy contento porque le dimos minutos a todos y eso es muy importante para nosotros", expresó.
El entrenador también destacó la predisposición del plantel para adaptarse a distintas funciones dentro del campo, una característica que considera clave para afrontar un torneo tan exigente como el Mundial.
La explicación sobre Exequiel Palacios
Consultado por la decisión de ubicar a Exequiel Palacios como lateral derecho durante algunos pasajes del encuentro, Scaloni explicó que fue una determinación pensada para preservar a Nahuel Molina.
"Los jugadores siempre dan una mano al equipo. El equipo lo necesitaba y él quiso cumplir esa posición. No queríamos arriesgar a Nahuel, que venía de una inactividad. Palacios nos dio una mano por un eventual problema que podamos tener en ese puesto", señaló.
La alegría por los goles y el mensaje para lo que viene
El entrenador también celebró que Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi hayan convertido frente a Jordania, cada uno por distintos motivos. "Estoy contento sobre todo por Lo Celso, que no pudo estar en el anterior Mundial; por el Toro, que no había hecho goles; y por el gol de Leo. Se vino una noche buena para ellos", remarcó.
Por último, Scaloni dejó un mensaje pensando en el inicio de la fase de eliminación directa. "Contento, y ahora se viene lo bueno", concluyó el DT, que ya comenzó a preparar el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.