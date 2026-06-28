Scaloni reveló por qué improvisó a Palacios como lateral derecho ante Jordania: "Nos dio una mano"

Exequiel Palacios fue una de las grandes novedades del equipo de Scaloni: jugó como lateral derecho por primera vez y el DT explicó por qué tomó esa decisión.

Una de las mayores sorpresas de la victoria 3-1 de la Selección argentina sobre Jordania fue la presencia de Exequiel Palacios como lateral derecho. Lionel Scaloni decidió que el mediocampista del Bayer Leverkusen ocupara una posición inédita para reemplazar a Nahuel Molina y preservar a Gonzalo Montiel, y cumplió con una sólida actuación durante los 90 minutos.

Scaloni explicó la decisión de poner a Palacios de 4 Tras el encuentro, Lionel Scaloni explicó los motivos de la decisión. "Todos están para dar una mano en el equipo, no queríamos arriesgar a Nahuel, queríamos cuidar a Gonzalo. Pala nos dio una mano pensando en un eventual problema que podemos tener en ese puesto", señaló el entrenador. Más tarde, en conferencia de prensa, amplió: "Consideramos que es una posición en la que tenemos que tener variantes. Hoy era un partido para no arriesgar jugadores y poder ver un eventual jugador que pueda jugar en esa posición".

Lionel Scaloni post Jordania Telefe Qué dijo Palacios sobre su nueva posición El propio Palacios reconoció que se trató de una experiencia completamente nueva. "La verdad que es algo nuevo para mí jugar en esa posición. Lo había hecho de muy chico en inferiores, pero con tal de estar y ayudar al equipo, a mi país, en cualquier posición. Hablamos en la semana que quería probarme ahí para ver cómo estaba y cómo me sentía", explicó. Cuando le preguntaron si ese puesto podía convertirse en una alternativa fija, respondió: "No sé, habrá que preguntarle al técnico. Uno siempre está a disposición".

La explicación de Exequiel Palacios ESPN El volante surgido de River disputó su primer partido completo en un Mundial y sumó su encuentro número 41 con la camiseta argentina. Scaloni también destacó que el objetivo era darle rodaje a los futbolistas que habían tenido menos participación en el torneo. "Lo que buscábamos era que los chicos que no habían jugado tengan minutos porque lo merecen. Hicieron un buen partido y es muy importante para nosotros", aseguró.