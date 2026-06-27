Sin Messi y con 8 cambios más: la formación de la Selección argentina para cerrar el grupo ante Jordania

Ya con la mente en 16avos de final, la Selección argentina sale a la cancha con el objetivo de cerrar una primera fase perfecta. El equipo que eligió Scaloni.

Scaloni definió el equipo para enfrentar a Jordania, en un partido sin nada en juego.

La Selección argentina ya tiene asegurado el primer puesto y, con ese objetivo cumplido, Lionel Scaloni aprovechará el cierre de la fase de grupos para rotar casi por completo el equipo. Esta noche desde las 23 frente a Jordania, la principal novedad será la ausencia de Lionel Messi entre los titulares.

Con un ojo puesto en el duelo de dieciseisavos de final ante Cabo Verde, que dio la sorpresa en una zona que lideró España y terminó con la eliminación de Uruguay, el encuentro frente a la selección asiática servirá para darles descanso a varias figuras y sumar minutos a futbolistas albicelestes que todavía no tuvieron protagonismo en este Mundial.

Los 4 jugadores de la Selección que harán su estreno en el Mundial 2026 En total habrá nueve modificaciones con respecto al 11 que salió a la cancha y le ganó a Austria. ¿El dato clave? Cuatro de ellos tendrán su estreno en la Copa del Mundo: Giuliano Simeone, que sorpresivamente se desempeñará como lateral derecho; Marcos Senesi; Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso. Además, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes volverán al once inicial para ganar ritmo de competencia.

Palacios, Paredes y Lo Celson serán el eje del equipo, con una particularidad que no pasa inadvertida: es el mediocampo con el que comenzó el ciclo Scaloni hace ocho años, aquel 8 de septiembre de 2018 en un amistoso ante Honduras en Los Ángeles (victoria 3-0). Y lo que vino después no hace falta contarlo...

Sin Messi pero con Dibu Martínez, Argentina cierra la fase de grupos vs. Jordania en el AT&T Stadium. @Argentina La intención de Scaloni es que tanto el Flaco López como Valentín Barco también puedan sumar sus primeros minutos con la Selección en la máxima competencia, y seguramente podrán hacerlo en el segundo tiempo, donde también se espera por el ingreso del capitán argentino y máximo goleador de la historia de los Mundiales, que terminaría el partido en cancha.