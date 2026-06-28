El 1x1 de la selección: pocos aprovecharon la oportunidad de tener un lugar el viernes

Con un rendimiento colectivo sostenido y pocas actuaciones individuales para destacar, la selección argentina superó a Jordania por 3 a 1 y terminó con puntaje ideal su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 .

Lionel Scaloni tomó la decisión de mover fichas teniendo en cuenta que el equipo ya estaba clasificado a 16avos de final y aprovechó para evaluar algunos jugadores que suelen ser alternativas.

Pero más allá de tener la posibilidad de demostrarle al cuerpo técnico sus virtudes para pelear un lugar en el equipo titular, sólo algunos pocos jugadores aprobaron el test y dejaron en claro que hoy por hoy no hay casi equivalencias entre la formación ideal y el resto.

Emiliano Martínez (5): con poca actividad en este partido, le sirvió para seguir agarrando ritmo tras la lesión. Casi saca la del gol.

Giuliano Simeone (5): más preocupado por no desordenarse en su sector que por atacar. No influyó con su despliegue habitual de mitad de cancha para arriba.

Nicolás Otamendi (6): el general fue fundamental en la pelota detenida, tanto en ataque como en defensa. En el gol de Jordania quedó lejos y mal perfilado.

Exequiel Palacios es titular en Argentina vs Jordania. El mediocampo forma igual que en el debut de Scaloni en la Selección, allá por 2018. EFE

Marcos Senesi (6): aprobó en su debut mundialista. Firme en el retroceso y ordenado en un esquema siempre ofensivo. En el mano a mano no pierde. Le hicieron la infracción del penal.

Nicolás Tagliafico (5): el gol de Jordania llegó por su lado. Le pesó la inactividad y casi no influyó en faz ofensiva. Le sirvió para agarrar ritmo de cara al viernes. ¿Se ganó su lugar?

Ezequiel Palacios (5): jugó gran parte del partido en un puesto poco habitual y rindió. Ordenado en la marca, incidió poco en la generación de juego, una de sus virtudes.

Leandro Paredes (5): impreciso al comienzo, se asentó con el correr de los minutos. Tampoco pudo incidir en la creación. Jugó condicionado por la tarjeta amarilla que cargaba del partido pasado.

Fotobaires

Giovani Lo Celso (7): en su debut en mundiales, fue la gran figura. Activo, lúcido, claro. Se transformó en la manija del equipo, se lo puso al hombro y ratificó que es el jugador número 12. De yapa, metió un golazo.

Nicolás Paz (4): le costó de principio a fin. Incómodo, impreciso, sintió la responsabilidad de ser el generador de juego.

Julián Álvarez (4): todavía no llegó al Mundial. Lejos del área, desenfocado, no se sintió cómodo con el doble nueve. Casi no tuvo situaciones para marcar. ¿Lo afecta la novela de su futuro?

Lautaro Martínez (6): pudo destaparse con el gol de penal, pero después participó poco del juego. Tuvo una clara que se fue cerca del travesaño. Aportó en la presión ofensiva.

Los que ingresaron

Tiago Almada (4): sigue en deuda. Perdió la lucidez de 2025, en donde fue el mejor. No termina de encontrar su lugar en el campo de juego. Le falta punch.

Lionel Messi (6): con poco volvió a destacarse. Con algunas pinceladas le bastó para cambiar el semblante del equipo tras el 1-2. Y volvió a meterla de tiro libre. Juega cuando quiere.

Golazo de Leo Messi de tiro libre Telefe

Alexis Mac Allister (5): entró para cambiar el ritmo del partido pero sigue lejos de su nivel. Hoy jugó más suelto, en donde se siente más cómodo, pero le sigue costando. Le falta una marcha.

Valentín Barco (5): algunos toques de primera al espacio y casi sin influencia en función ofensiva.