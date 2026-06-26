Bélgica-Nueva Zelanda y Egipto-Irán definen el Grupo G del Mundial: hora, TV y streaming

El Grupo G del Mundial 2026 tendrá este viernes una definición para el infarto. Los dos partidos de la última fecha se jugarán en simultáneo y determinarán qué selecciones avanzan a los octavos de final. En Vancouver, Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda , mientras que en Seattle, Egipto e Irán protagonizarán un duelo con aroma a final.

Los Diablos Rojos llegan obligados a reaccionar. El equipo dirigido por Rudi García suma apenas dos puntos y ocupa el tercer puesto tras igualar 1-1 con Egipto en el debut y empatar sin goles frente a Irán . Después de haber ilusionado en la previa del Mundial con un contundente 5-0 sobre Túnez y un 2-0 ante Croacia, Bélgica necesita reencontrarse con el triunfo para evitar una eliminación inesperada.

Del otro lado estará Nueva Zelanda , que también afronta una verdadera final. Los All Whites cierran el grupo con apenas una unidad, luego del entretenido 2-2 frente a Irán y la derrota por 3-1 contra Egipto . Además, habían llegado al certamen con dudas tras perder 4-0 ante Haití y 1-0 frente a Inglaterra en los amistosos preparatorios, por lo que buscarán dar el gran golpe y seguir con vida en la Copa del Mundo.

Egipto va por una victoria que le asegure el primer puesto

En el otro compromiso, Egipto intentará confirmar el gran momento que atraviesa. El conjunto de Hossam Hassan lidera el Grupo G con cuatro puntos después de empatar 1-1 con Bélgica y superar por 3-1 a Nueva Zelanda. Con cuatro goles convertidos y apenas dos recibidos, los Faraones dependen de sí mismos para terminar primeros y ratificar las buenas sensaciones que ya habían mostrado en los amistosos previos frente a Rusia y Arabia Saudita.

EFE

Irán, por su parte, también llega con chances concretas de quedarse con el liderazgo. El equipo de Amir Ghalenoei marcha segundo, a solo dos puntos de Egipto, gracias al empate 2-2 frente a Nueva Zelanda y al valioso 0-0 conseguido ante Bélgica. Con una defensa que viene respondiendo y un invicto que arrastra desde su preparación de mayo, el Team Melli buscará dar el golpe.

Las probables formaciones y otros datos del partido

Árbitro principal: Szymon Marciniak (Polonia)

Hora: 00:00 (Argentina)

TV: DSports y TyC Sports

Streaming: DGO, TyC Sports Play y Paramount+

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.

Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.