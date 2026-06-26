Paraguay no pasó de un pobre 0-0 con Australia y aguarda por otros resultados

Con estos resultados, los norteamericanos pasaron en el primer lugar del Grupo D con 6 puntos, los Socceroos los hicieron como escoltas con 4 puntos y una diferencia de gol de 0 (cero), mientras que la Albirroja está a detalles de pasar como uno de los mejores terceros, también con 4 unidades, pero un diferencia de -2 (debe esperar otros resultados en otros grupos). Los otomanos, en tanto, finalizaron últimos en la zona, con 3 puntos que no le sirvieron de nada.

La primera llegada fue de Australia , a los 3 minutos de la primera parte, con un centro atrás desde la derecha para el volante Jackson Irvine, que pudo sacar un remate alto dentro del área rival, que el arquero Orlando Gill desvió hacia arriba y al córner. Los oceánicos volvieron a llegar con peligro a los 35', cuando el extremo Cristian Volpato apareció por derecha, enganchó hacia adentro y habilitó el remate lejano del mediocampista Jordan Bos, que salió a las manos de Gill.

Paraguay no tuvo acercamientos de peligro hasta los 2 minutos de la segunda mitad, con un disparo lejano del volante Andrés Cubas, en el rebote de un tiro de esquina, que salió muy desviado. El equipo de Gustavo Alfaro volvió a rematar dos minutos más tarde, con una recuperación y subida por el medio del volante Mauricio Magalhaes, aunque su tiro salió a las manos del arquero Patrick Beach.

En 36' de la segunda parte, un buen pase filtrado del volante Diego Gómez le quedó al extremo Julio Enciso, que definió desde el borde del área y vio como su remate se iba desviado por el primer palo. Un minuto después, Jordan Bos encaró a toda velocidad por derecha, recortó para la pierna zurda y definió bajo al primer palo, aunque su remate ya no llevaba potencia y fue embolsado por Gill. El propio Bos volvió a generar peligro en 44', al eludir entre dos rivales para llegar al área por el costado derecho, con un disparo al segundo poste que se fue cerca del palo derecho del guardameta titular de San Lorenzo.

Paraguay aún no aseguró su clasificación. EFE

El elenco guaraní volvió a llegar con claridad en el segundo minuto de descuento, mediante un disparo desde la frontal del área de Mauricio Magalhaes, que quiso colocar la pelota contra el palo derecho de Beach desde una posición demasiado lejana, por lo que el guardameta controló sin inconvenientes.

La igualdad deja a Paraguay en el tercer lugar, con 4 puntos, y lo deja a la expectativa, ya que deberá esperar los resultados de los demás terceros para determinar si ingresa entre los mejores ocho a los 16avos de final. Para clasificar, necesitará al menos uno de los siguientes resultados: que Croacia o Argelia pierdan y que Cabo Verde, Bélgica o la República Democrática del Congo no ganen.

Por su lado, Australia accedió en el segundo lugar del Grupo D con apenas cuatro puntos y quedó emparejado con el segundo del grupo G, actualmente Irán. Además, podría ser rival de Argentina en un hipotético cruce de octavos de final, al igual que ocurrió en Qatar 2022.

Fuente: NA

El minuto a minuto a Paraguay - Australia

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