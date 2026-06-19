La Estados Unidos de Pochettino volvió a pisar fuerte y se impuso 2-0 sobre Australia

Por la fecha 2, Estados Unidos venció a Australia en Seattle con goles de Burgess en contra y de Freeman y se metió en 16avos de final.

La Estados Unidos de Mauricio Pochettino, que venía de golear en el debut, volvió a pisar fuerte en este Mundial 2026 y se impuso 2-0 sobre Australia en el Lumen Field de Seattle. Si a trasnoche Paraguay vence o empata con Turquía, el elenco local se asegurará, además de la clasificación, también el primer lugar del Grupo D.

Al combinado norteamericano le sobró el complemento, ya que resolvió todo en el primer tiempo. A los 11 minutos abrió el marcador gracias a un gol en contra de Cameron Burgess tras una gran jugada de Folarin Balogun, mientras que Alex Freeman sentenció el resultado a los 43'.

El gol en contra de Burgess para el 1-0 de Estados Unidos DSports La baja de Christian Pulisic, que arrastra molestias en un gemelo, no impidió al USNMT regalarse otro gran día de fútbol en esta Copa del Mundo, tras el brillante 4-1 endosado a Paraguay en su estreno en Los Ángeles. Fue un nuevo arranque vibrante del equipo rojo, blanco y azul. Si en el debut en Los Ángeles hubo que esperar 7 minutos para el primer gol, este viernes en Seattle los miles de aficionados estadounidenses celebraron a los 11'.

Folarin Balogun, protagonista con un doblete ante la Albirroja, profundizó en el área de penal y puso un centro raso que el defensor australiano Burgess envió al fondo de la red en el intento de despejar. Weston McKennie realizó un trabajo táctico en posición de tres cuartos para Estados Unidos. Y su equipo siguió apretando con confianza, hasta conseguir el gol que dejaba encarrilada la victoria en el 42'.

En una acción a balón parado, Dest liberó un derechazo desde la frontal del área y, tras un rebote, Alex Freeman fue el primero en llegar a la pelota suelto para firmar el 2-0 de cabeza. El VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego, pero el árbitro Felix Zwayer concedió el gol, el tercero de la carrera de Freeman como internacional.