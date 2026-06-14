Locura por la selección de Pochettino: suben 75% las entradas tras la goleada a Paraguay

La selección de Estados Unidos se convirtió en una de las grandes protagonistas del inicio del Mundial 2026 . El equipo dirigido por Mauricio Pochettino goleó 4-1 a Paraguay en su debut y no solo quedó como líder del Grupo D, sino que también provocó una inesperada consecuencia fuera de la cancha: un fuerte aumento en el precio de las entradas para sus próximos partidos.

Según datos de la plataforma Ticketdata, los boletos de reventa para los encuentros de Estados Unidos en la fase de grupos aumentaron un 75% en apenas tres días. Actualmente, el precio mínimo promedio ronda los 1.908 dólares, una cifra que refleja el creciente interés por ver al conjunto anfitrión.

El fenómeno se explica por el impacto que generó la actuación del equipo frente a Paraguay . Con intensidad, presión alta, circulación rápida de la pelota y una contundencia poco habitual en la historia reciente de la selección estadounidense, el conjunto de Pochettino dejó una de las mejores imágenes de la primera fecha del torneo.

La demanda se refleja en las principales plataformas de reventa. En StubHub, la entrada más económica para el partido ante Australia, programado para el próximo viernes en Seattle, se ofrece por 1.698 dólares, mientras que algunas ubicaciones superan los 46.000 dólares.

La selección de Estados Unidos, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, sorprendió en su debut mundialista con una contundente goleada.

Para el encuentro frente a Turquía, que se disputará el 25 de junio en Inglewood, los precios son aún más elevados. Los boletos más accesibles rondan los 1.435 dólares y los más costosos superan los 66.000.

Otras plataformas muestran una tendencia similar. SeatGeek, por ejemplo, comercializa entradas para el partido contra Australia desde 1.830 dólares y para el duelo ante Turquía desde 1.534.

Un debut que cambió la percepción del equipo

Pocos imaginaban que Estados Unidos sería una de las selecciones más comentadas en el arranque del Mundial. Sin embargo, la goleada sobre Paraguay modificó rápidamente las expectativas.

Con Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun como principales figuras, el conjunto estadounidense dominó amplios pasajes del partido y construyó una victoria contundente frente al equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

El dato resulta todavía más llamativo al compararlo con la última Copa del Mundo: en un solo encuentro, Estados Unidos marcó más goles que en toda su participación en Qatar 2022, cuando convirtió apenas tres antes de ser eliminado en los octavos de final.

Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino, en boca de todos.

Del reconocimiento de Trump a las comparaciones históricas

El rendimiento del equipo también generó repercusiones políticas y mediáticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente al seleccionado a través de su red social Truth Social. "¡Felicitaciones al equipo de Estados Unidos por su gran victoria, 4-1, sobre un muy buen equipo de Paraguay! ¡Sigan así!", escribió el mandatario.

Mientras tanto, en medios y redes sociales comenzaron a aparecer comparaciones que hace apenas unas semanas parecían impensadas. Algunas opiniones destacaron el nivel colectivo exhibido por el equipo de Pochettino e incluso trazaron paralelos con grandes selecciones históricas, una muestra del entusiasmo que despertó el conjunto anfitrión tras apenas una presentación.

Todavía es pronto para saber hasta dónde podrá llegar Estados Unidos en el Mundial 2026. Lo que ya parece indiscutible es que la selección de Pochettino se transformó en una de las grandes atracciones del torneo y que miles de aficionados están dispuestos a pagar cifras récord para verla en acción.