Estados Unidos tomó una decisión con Pochettino tras el desempeño de su Selección en el Mundial

Mauricio Pochettino logró superar las expectativas con Estados Unidos en el Mundial 2026 y ya tiene su futuro profesional prácticamente definido.

Mauricio Pochettino llegaba muy discutido en su rol de DT de la Selección de Estados Unidos antes del Mundial 2026. Pero pese a todas las expectativas y su irregular rendimiento en la previa, logró sorprender gratamente a los fanáticos y estar por encima de las expectativas en el torneo que lo tuvo como principal anfitrión.

Si bien llegó apenas a octavos de final y su eliminación ante Bélgica fue categórica, y también hubo polémicas en el medio como la suspensión de la roja a Folarin Balogun, el desempeño futbolístico del equipo durante el transcurso de la competición fue destacado para lo que se esperaba y llegó a ilusionar al país norteamericano con pelear por los primeros puestos.

Estados Unidos quiere la continuidad de Pochettino como DT De no mediar inconveniente, Pochettino seguirá al frente de la Selección estadounidense hasta 2030. EFE En ese sentido, desde la Federación Estadounidense de Fútbol quieren que el entrenador argentino, cuyo contrato finalizó el pasado 19 de julio (el día de la final en Nueva Jersey), siga en el cargo hasta mediados de 2030, cuando concluya la próxima Copa del Mundo a disputarse en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

La pelota quedó ahora en posesión de Pochettino, que se encuentra discutiendo los términos de su nuevo vínculo y, de no mediar inconvenientes, en las próximas semanas firmará su continuidad por 4 años más. En dicho período, además del Mundial, tendrá por delante las Copas de Oro de la Concacaf 2027 y 2029, los Juego Olímpicos de Los Ángeles 2028 y, muy probablemente, la Copa América 2028, la cual apunta a disputarse nuevamente en suelo norteamericano.