La Paraguay de Alfaro busca recuperarse y juega un duelo decisivo ante Turquía: hora, TV y streaming
Por la fecha 2 del Grupo D, la Selección de Paraguay irá en busca de un triunfo vital, ya que una nueva derrota podría dejarla afuera de la Copa del Mundo.
La Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro enfrentará este sábado a Turquía, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, en un partido clave para mantener vivo el sueño de avanzar a dieciseisavos. El encuentro comenzará a las 00.00 (hora de Argentina) en el Levi’s Stadium de Santa Clara y se podrá ver por DSports y Paramount+.
La Albirroja llega golpeada tras una dura y categórica derrota por 4-1 ante Estados Unidos en su debut, mientras que el combinado otomano también decepcionó al caer 2-0 contra Australia. Ambos equipos necesitan sumar de a tres para no complicar seriamente sus chances de clasificación.
Una nueva derrota podría dejar a cualquiera de los dos al borde de la eliminación (o directamente afuera), dependiendo del resultado del partido entre Estados Unidos y Australia, que se jugará algunas horas antes, a las 16:00, en el Lumen Field de Seattle.
Probables formaciones de Paraguay y Turquía
Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Miguel Almirón; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.
Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.
Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)
Árbitro: Iván Barton (El Salvador)
Horario: 00.00
TV: DSports
Streaming: DGO y Paramount+
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