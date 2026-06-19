La Paraguay de Alfaro busca recuperarse y juega un duelo decisivo ante Turquía: hora, TV y streaming

La Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro enfrentará este sábado a Turquía , por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, en un partido clave para mantener vivo el sueño de avanzar a dieciseisavos. El encuentro comenzará a las 00.00 (hora de Argentina) en el Levi’s Stadium de Santa Clara y se podrá ver por DSports y Paramount+.

La Albirroja llega golpeada tras una dura y categórica derrota por 4-1 ante Estados Unidos en su debut, mientras que el combinado otomano también decepcionó al caer 2-0 contra Australia . Ambos equipos necesitan sumar de a tres para no complicar seriamente sus chances de clasificación.

Una nueva derrota podría dejar a cualquiera de los dos al borde de la eliminación (o directamente afuera), dependiendo del resultado del partido entre Estados Unidos y Australia , que se jugará algunas horas antes, a las 16:00, en el Lumen Field de Seattle.

Máxima concentración Seguimos ajustando detalles en San José, enfocados plenamente en el encuentro de este viernes ante Turquía. Detalles del entrenamiento: https://t.co/VDKXvlMcSt ¡Vamos muchachos, vamos Paraguay! #FIFAWorldCup #VamosParaguay pic.twitter.com/92nwCkpXrf

A Millî Takmmz, 2026 FIFA Dünya Kupas D Grubu'nda 20 Haziran'da Paraguay ile oynayaca maçn hazrlklarna San Jose'de devam ediyor. #BizimÇocuklar | #TürkÖndeTürkleri | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8ltCDSKOes — Türkiye #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 18, 2026

Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Horario: 00.00

TV: DSports

Streaming: DGO y Paramount+

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