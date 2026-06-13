El brutal sincericidio de Gustavo Alfaro tras el 1-4 de Paraguay ante Estados Unidos

Gustavo Alfaro realizó una profunda autocrítica tras la derrota de Paraguay por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut del Grupo D del Mundial 2026 . El entrenador argentino reconoció la superioridad de su rival, admitió las falencias mostradas por su equipo y dejó una reflexión contundente sobre las exigencias que implica competir en la máxima cita del fútbol.

La selección paraguaya volvió a disputar una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, pero el estreno estuvo lejos de lo esperado. El conjunto dirigido por Alfaro fue ampliamente superado por Estados Unidos y quedó obligado a sumar en los próximos compromisos para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Lejos de buscar excusas, el técnico destacó el mérito del adversario y analizó los factores que explicaron la derrota. "Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones... Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler", expresó en conferencia de prensa.

Alfaro también reconoció que Paraguay estuvo por debajo de su rival en distintos aspectos del juego. Según explicó, el equipo necesita corregir rápidamente varios detalles para afrontar los encuentros que restan en la fase de grupos.

El entrenador sostuvo que los estadounidenses los "superaron en el plano táctico, técnico y físico también" y remarcó que existe "un montón de detalles" por ajustar. "Quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido. Es una cuestión de asumir las dificultades y errores que tuvimos, y replantearnos las cosas. Todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar", afirmó.

Consultado sobre el impacto emocional que pudo haber tenido el regreso de Paraguay a un Mundial tras más de una década y media de ausencia, Alfaro evitó responsabilizar a ese factor por el resultado. "No puedo decir si pesó o no el debut, es de cada jugador. Le dije a los jugadores que las emociones son importantes, pero en un Mundial las tenés que dejar de lado. Es la toma de decisiones, acertar, es la concentración, los detalles... Un montón de aspectos que son trascendentes para el destino de un partido", señaló.

El sincericidio de Gustavo Alfaro y la obligación de reaccionar

La frase más contundente llegó cuando el entrenador se refirió a la diferencia que existe entre competir con actitud y hacerlo al máximo nivel internacional. "Hay determinados niveles donde con la garra, con correr, no te alcanza. Ahí tenemos las cosas en el debe", aseguró en una de las reflexiones más autocríticas tras la dura -y tal vez inesperada- derrota.

Con el margen de error reducido al mínimo, Alfaro ya puso el foco en los próximos desafíos de Paraguay en el Grupo D. "Tenemos que achicar esa distancia. Tenés que jugar contra Turquía y Australia, que son otra clase de partidos. Vamos a tener que trabajar y mucho para sacar un resultado positivo", sentenció.

Gustavo Alfaro habló tras la dura derrota de Paraguay ante Estados Unidos Gustavo Alfaro habló tras la dura derrota de Paraguay ante Estados Unidos

La caída ante Estados Unidos dejó a Paraguay en una posición comprometida dentro de la zona. Ahora deberá buscar la recuperación frente a Turquía el sábado 20 y posteriormente ante Australia el jueves 25, dos encuentros que serán decisivos para definir sus posibilidades de clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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