Chilavert destrozó a Alfaro tras el 1-4 de Paraguay ante Estados Unidos: "Les gusta engañar a la gente"

El histórico arquero, que fue un pilar de la Albirroja entre fines de los 90 y principios de los 2000 y una de las grandes figuras en Francia 1998 (también jugó Corea-Japón 2002), liquidó este domingo por la noche a Lechuga apuntó contra el presidente de la APF , Robert Harrison, y al de Paraguay, Santiago Peña: "A nuestra gente le gusta que se le engañe", lanzó en diálogo con el programa Políticamente Incorrecto por Radio Ñanduti.

"Es pan y circo. No se puede hacer la despedida jugando contra Nicaragua. Se sabía que íbamos a golear. Ese no es el camino. Nosotros, en 1998 y 2002, entramos de cuatro equipos, no como ahora que entran seis, con técnicos como Carpegiani y Markarian. Jugamos contra Rumania, Japón, Holanda, sabiendo de sus defectos. Perdimos, pero sabíamos de nuestros defectos. Haciéndole cinco goles contra Nicaragua nos sentíamos campeones del mundo, pero la realidad es otra", remarcó el Bulldog.

Entonces, comenzó a liquidar al entrenador argentino: "En un Mundial enfrentamos aviones de guerra y nosotros fuimos con nuestros tucanes. Tocar la guitarra y hablar es fácil, pero la realidad es otra. Diego Gómez, que se puso a llorar, te habla emocionalmente de que no está preparado. Alfaro es el culpable, no los jugadores".

"Él debería haber estudiado qué es lo que tiene Estados Unidos : son rápidos de contra, en el juego aéreo no tienen fuerza. Paraguay debería cuidar los espacios. Ninguno de los cuatro del medio de Paraguay es volante de contención. Los americanos nos comían la espalda, tocaban y nos encaraban directo a los centrales, encaraban por afuera y remataban", insistió Chilavert en su análisis.

"Tenemos que ir a la raíz del problema que tenemos en Paraguay. Vienen ciertas personas del extranjero, vienen, hablan y les ponemos alfombra roja. Alfaro llegó después de todos los fracasos que tuvimos con técnicos argentinos, que quieren implementar un sistema que los futbolistas paraguayos no entienden. ¿Qué pasó? Perdimos nuestra identidad. Alfaro llega, acomoda un poco, pone un 4-4-2, habla muy bien, trabaja en lo psicológico. Le sale bien, les ganamos a Argentina, Brasil y hacemos grandes partidos con Uruguay. Pero nunca tuvimos un sistema táctico definido", continuó.

Y cerró su descargo: "Alfaro debería decir que no estamos en la despedida de Paraguay. Hay que respirar, ser fuertes y conscientes. Siempre es importante hablar de que el partido no se juega antes de rodar la pelota, porque el desgaste psicológico es terrible. Faltaba que les dieran unos sopapos para que se despierten. El técnico debería haberlo manejado mucho mejor... Si Alfaro dice que estuvimos mal físicamente, habla mal de su preparador físico. Cada jugador viene de ser figura en su equipo".

José Luis Chilavert Paraguay Mundial Francia 1998 Chilavert fue la gran figura de Paraguay en el Mundial de Francia 1998. Archivo

"Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney", indicó luego acerca del plantel. Y sentenció: "Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones".

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