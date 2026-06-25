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En vivo: Turquía, ya eliminada, le dio vuelta el partido a Estados Unidos en Los Ángeles

En un duelo que no define nada, Turquía se impone 2-1 con goles de Guler y Kokcu. Estados Unidos ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo A.

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El momento de Arda Guler para el 1-1 de Turquía ante Estados Unidos en el Mundial 2026.

El momento de Arda Guler para el 1-1 de Turquía ante Estados Unidos en el Mundial 2026.

EFE

Estados Unidos y Turquía se ven las caras en el SoFi Stadium de Los Ángeles solamente para cumplir con el fixture del Mundial 2026. La selección de Mauricio Pochettino ganó sus dos primeros partidos, ya aseguró el primer puesto del Grupo D y ya puso un ojo en 16avos de final.

Por el contrario, los turcos cayeron en ambas presentaciones y lo pagaron carísimo: pase lo que pase en este tercer y último partido, terminarán en el fondo de su zona y, por ende, eliminados de la Copa del Mundo.

Estados Unidos se puso en ventaja con un gol desde el vestuario

Arda Guler empató rápido para Turquía

Kokcu cerró una gran jugada colectiva para el 2-1 de Turquía

El minuto a minuto de Estados Unidos - Turquía

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