En vivo: Turquía, ya eliminada, le dio vuelta el partido a Estados Unidos en Los Ángeles

En un duelo que no define nada, Turquía se impone 2-1 con goles de Guler y Kokcu. Estados Unidos ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo A.

El momento de Arda Guler para el 1-1 de Turquía ante Estados Unidos en el Mundial 2026.

Estados Unidos y Turquía se ven las caras en el SoFi Stadium de Los Ángeles solamente para cumplir con el fixture del Mundial 2026. La selección de Mauricio Pochettino ganó sus dos primeros partidos, ya aseguró el primer puesto del Grupo D y ya puso un ojo en 16avos de final.

Por el contrario, los turcos cayeron en ambas presentaciones y lo pagaron carísimo: pase lo que pase en este tercer y último partido, terminarán en el fondo de su zona y, por ende, eliminados de la Copa del Mundo.

Estados Unidos se puso en ventaja con un gol desde el vestuario DOS MINUTOS Y ESTADOS UNIDOS IMPUSO SU LOCALÍAAuston Trusty tomó el centro de Sebastian Berhalter y batió las redes de Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/I6j3s29RZR — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026 Arda Guler empató rápido para Turquía ARDA GULER LE ROMPIÓ EL ARCO A ESTADOS UNIDOS



El delantero de Turquía quedó frente a frente ante Matt Turner y anotó el 1-1 del partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eR1yHU2z0s — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026 Kokcu cerró una gran jugada colectiva para el 2-1 de Turquía TURQUÍA REMONTÓ EL PARTIDO



En una jugada colectiva que salió de memoria, Orkun Kökçü marcó el 2-1 ante Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cBmgAgTkcP — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026 El minuto a minuto de Estados Unidos - Turquía Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.