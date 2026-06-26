Turquía, que llegaba eliminada, venció 3-2 a Estados Unidos y le arruinó la fiesta
En un duelo que no definía nada en Los Ángeles, Estados Unidos cayó ante Turquía en la última jugada del partido y no pudo cerrar el Grupo A con puntaje ideal.
Estados Unidos tenía todo a su favor para revalidar su buen fútbol y llegar bien pisado a los dieciseisavos de final, pero Turquía le arruinó los planes. El combinado europeo, que llegaba sin fuerzas y eliminada a la tercer y última fecha, se despidió del Mundial 2026 venciendo agónicamente por 3-2 a la selección anfitriona en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
De todas formas, el equipo de Mauricio Pochettino cerró el Grupo A en el primer lugar, con 6 puntos, y ya tiene rival confirmado para la ronda eliminatoria: Bosnia y Herzegovina, que terminó como uno de los mejores terceros.
Solo pasaron dos minutos del inicio del partido y Estados Unidos ya se había puesto en ventaja, luego de un córner al segundo palo para Auston Trusty: controló la pelota en completa libertad y definió para el 1-0.
Estados Unidos abrió el partido con un gol desde el vestuario
Turquía igualó a los nueve minutos del primer tiempo, con un pase en profundidad que permitió que el volante Arda Guler controle dentro del área, encare al arquero Matt Turner y lo venza con un zurdazo a media altura.
Arda Guler empató rápido para Turquía
El elenco europeo remontó en 30 minutos de la primera etapa, con una gran jugada asociada que terminó en el desborde por izquierda y centro atrás del carrilero Eren Elmah, para que Orkun Kokcu defina de primera al gol.
Kokcu cerró una gran jugada colectiva para el 2-1 de Turquía
Berhalter volvió a empatar para EE.UU. en Los Ángeles
Estados Unidos volvió a igualar en el tercer minuto de la segunda parte, mediante un gran remate del mediocampista Sebastian Berhalter, que enganchó la pelota con el empeine desde el borde del área grande y la puso contra el palo derecho de Cakir.
Turquía no tuvo llegadas hasta los 26 minutos, con una buena jugada individual y remate al segundo palo desde el costado izquierdo del extremo Kenan Yildiz, que no pasó lejos del poste izquierdo de Turner.
En el octavo minuto de descuento, en una jugada que comenzó con un gran caño de Arda Guler, un centro atrás del volante Can Uzun entre las piernas de Matt Turner le quedó a Kaan Ayhan, que definió de primera al gol,
Turquía lo ganó en la última del partido
Fuente: NA
El minuto a minuto de Estados Unidos - Turquía
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