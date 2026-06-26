Turquía, que llegaba eliminada, venció 3-2 a Estados Unidos y le arruinó la fiesta

En un duelo que no definía nada en Los Ángeles, Estados Unidos cayó ante Turquía en la última jugada del partido y no pudo cerrar el Grupo A con puntaje ideal.

El momento de Arda Guler para el 1-1 de Turquía ante Estados Unidos en el Mundial 2026.

Estados Unidos tenía todo a su favor para revalidar su buen fútbol y llegar bien pisado a los dieciseisavos de final, pero Turquía le arruinó los planes. El combinado europeo, que llegaba sin fuerzas y eliminada a la tercer y última fecha, se despidió del Mundial 2026 venciendo agónicamente por 3-2 a la selección anfitriona en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

De todas formas, el equipo de Mauricio Pochettino cerró el Grupo A en el primer lugar, con 6 puntos, y ya tiene rival confirmado para la ronda eliminatoria: Bosnia y Herzegovina, que terminó como uno de los mejores terceros.

Solo pasaron dos minutos del inicio del partido y Estados Unidos ya se había puesto en ventaja, luego de un córner al segundo palo para Auston Trusty: controló la pelota en completa libertad y definió para el 1-0.

Estados Unidos abrió el partido con un gol desde el vestuario DOS MINUTOS Y ESTADOS UNIDOS IMPUSO SU LOCALÍAAuston Trusty tomó el centro de Sebastian Berhalter y batió las redes de Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/I6j3s29RZR — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026 Turquía igualó a los nueve minutos del primer tiempo, con un pase en profundidad que permitió que el volante Arda Guler controle dentro del área, encare al arquero Matt Turner y lo venza con un zurdazo a media altura.

Arda Guler empató rápido para Turquía ARDA GULER LE ROMPIÓ EL ARCO A ESTADOS UNIDOS



El delantero de Turquía quedó frente a frente ante Matt Turner y anotó el 1-1 del partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eR1yHU2z0s — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026 El elenco europeo remontó en 30 minutos de la primera etapa, con una gran jugada asociada que terminó en el desborde por izquierda y centro atrás del carrilero Eren Elmah, para que Orkun Kokcu defina de primera al gol.