Tras quedar afuera del Mundial 2026, un histórico futbolista anunció su retiro de la selección

Un referente e histórico futbolista anunció su retiro de su selección tras quedar afuera del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final.

La eliminación de Argelia en los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una noticia que sacudió al fútbol africano. Tras la derrota por 2-0 frente a Suiza, Riyad Mahrez confirmó que se retira de la selección nacional. A los 35 años, el capitán decidió ponerle punto final a una trayectoria histórica en la que se convirtió en uno de los máximos ídolos de los Guerreros del Desierto.

El extremo del Al-Ahli, con pasado en Manchester City y Leicester, cerró una etapa que lo tuvo como referente absoluto del seleccionado argelino durante más de una década. Entre sus mayores logros aparece la conquista de la Copa Africana de Naciones 2019, torneo en el que fue una de las grandes figuras del equipo campeón.

Tras la eliminación del Mundial, Riyad Mahrez anunció su retiro de la Selección de Argelia Apenas finalizado el encuentro ante Suiza, Mahrez hizo un balance de la eliminación y lamentó no haber podido llegar más lejos en la Copa del Mundo: "Nuestro objetivo era pasar de ronda y creo que era un partido que podíamos haber ganado", expresó el experimentado futbolista, todavía con la desilusión reflejada en el rostro.

Riyad Mahrez anunció su retiro de la Selección de Argelia tras la eliminación ante Suiza. @riyadmahrez26.7 El capitán también realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo: "Concedimos dos goles por errores y, a este nivel, eso no se perdona", afirmó. Además, reconoció que Argelia pagó caro sus desatenciones defensivas a lo largo del torneo: "Conseguimos superar la fase de grupos, pero recibimos demasiados goles como para aspirar a más".