Adiós al delay en el Mundial 2026: el truco para gritar los goles antes que tus vecinos

Escuchar el grito de gol de los vecinos antes de verlo en la pantalla se convirtió en una de las situaciones más frustrantes para quienes siguen el Mundial 2026 desde su casa. El problema no tiene que ver con la velocidad de reacción de los hinchas, sino con un fenómeno técnico conocido como delay , el retraso que existe entre lo que ocurre en el estadio y el momento en que la imagen llega al televisor, la computadora o el celular.

La diferencia puede ser de apenas unos segundos o superar el minuto, dependiendo del servicio utilizado para ver el partido. Mientras algunos fanáticos disfrutan el gol prácticamente en tiempo real, otros reciben el spoiler antes de que la jugada termine de desarrollarse en la pantalla. Aquí te contamos el truco para gritar los goles antes que tus vecinos .

El desfase se produce durante el recorrido que realiza la señal desde el estadio hasta el dispositivo del espectador. Cada etapa del proceso —captura de imagen, procesamiento, compresión, distribución y reproducción— suma algunos segundos de demora.

Una conexión por cable Ethernet ayuda a reducir retrasos y mejorar la estabilidad en las transmisión del Mundial 2026

En líneas generales, las plataformas de streaming suelen presentar un mayor retraso que la televisión tradicional. Esto ocurre porque necesitan procesar la señal, almacenarla temporalmente y distribuirla a millones de usuarios conectados al mismo tiempo.

Por ese motivo, quienes ven los encuentros por aplicaciones suelen escuchar antes los festejos provenientes de otros hogares o incluso recibir notificaciones del resultado en el celular antes de que el gol aparezca en la transmisión.

El delay en las transmisiones explica por qué muchos escuchan los goles antes de verlos en pantalla. Imagen generada por la IA

El truco para ver los goles antes que la mayoría

Si el objetivo es reducir el delay al mínimo posible, la mejor alternativa sigue siendo la Televisión Digital Terrestre (TDT). Este sistema recibe la señal prácticamente al mismo tiempo que la emisión original, ofreciendo una latencia considerablemente menor que el cable y, sobre todo, que las plataformas de streaming.

Para utilizarla, el televisor debe contar con un sintonizador digital integrado o disponer de un decodificador externo. También será necesaria una antena, preferentemente instalada en el exterior, para obtener una recepción estable y de buena calidad.

Gracias a esta tecnología, la diferencia entre lo que sucede en la cancha y lo que aparece en pantalla puede reducirse a apenas unos segundos, permitiendo vivir el partido de una manera mucho más cercana al directo.

Una medida útil es reiniciar el router unos minutos antes del comienzo del partido. Shutterstock

Cómo reducir el delay si mirás el Mundial por streaming

No todos tienen acceso a la TDT y muchos seguirán el Mundial 2026 desde plataformas digitales. En esos casos, existen algunos consejos que ayudan a minimizar el retraso y evitar cortes durante la transmisión.

Uno de los más efectivos es conectar el televisor o la computadora al router mediante un cable Ethernet, ya que ofrece una conexión más estable que el WiFi. También conviene desconectar otros dispositivos que estén utilizando internet para liberar ancho de banda y evitar que la red se sature.

Si la conexión es inalámbrica, se recomienda ubicar el router en un lugar despejado y utilizar la banda de 5 GHz, siempre que el dispositivo sea compatible y se encuentre cerca del equipo.

Otra medida útil es reiniciar el router unos minutos antes del comienzo del partido y asegurarse de que tanto la aplicación de streaming como el sistema operativo del televisor estén completamente actualizados.

Por último, si aparecen cortes o el delay aumenta, bajar la calidad de reproducción —por ejemplo, de 4K a Full HD— puede mejorar la estabilidad de la transmisión.

Aunque ningún sistema conectado a internet puede eliminar completamente el retraso, aplicar estas recomendaciones permite acercarse mucho más a la transmisión en vivo y, con un poco de suerte, volver a ser uno de los primeros en gritar cada gol del Mundial 2026.