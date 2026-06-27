Philco sorprende en este Mundial 2026: rebajó un 68% el precio de este Smart TV de 58" en Mercado Libre

En un movimiento poco habitual dentro del mercado de televisores, Philco aplicó una fuerte rebaja en uno de sus modelos más grandes disponibles en Mercado Libre . Se trata de un Smart TV de 58 pulgadas con resolución 4K que ahora aparece con un descuento del 63%, una cifra que lo convierte en una de las ofertas más agresivas del segmento en lo que va del año, especialmente en el arranque del Mundial 2026 .

El modelo en cuestión, el Philco 58” 4K Android TV (PLD58US26AC) , combina una pantalla de gran formato con sistema operativo Android TV, lo que permite acceder a una amplia variedad de plataformas de streaming como Netflix, YouTube y Prime Video. La propuesta apunta a usuarios que buscan una experiencia de entretenimiento completa en el hogar, con buena calidad de imagen y conectividad moderna.

El principal atractivo del dispositivo es su pantalla LED de 58 pulgadas con resolución Ultra HD 4K (3840 × 2160 píxeles), que ofrece una imagen más nítida y detallada en comparación con resoluciones tradicionales.

El modelo PLD58US26AC de Philco ofrece resolución Ultra HD Android TV y acceso a plataformas para ver el Mundial 2026

A esto se suma una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo de 280 nits, características que lo posicionan como un equipo equilibrado para consumo de contenido audiovisual, especialmente deportes y series.

La relación de aspecto 16:9 completa una experiencia estándar para cine y televisión, mientras que su tamaño lo vuelve ideal para livings medianos o grandes, donde la visualización a distancia es clave.

Su pantalla de 58 pulgadas incluye conectividad HDMI USB Wi-Fi y compatibilidad con montaje VESA. Imagen generada por la IA

Android TV, conectividad y sonido integrado

Uno de los puntos fuertes del Smart TV es la integración con Android TV, que permite descargar aplicaciones directamente desde Google Play Store y personalizar el uso del dispositivo según las necesidades del usuario. Además, cuenta con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que facilita la conexión con auriculares inalámbricos, barras de sonido u otros dispositivos externos.

En materia de conexiones físicas, el equipo incluye 4 puertos HDMI, ideales para consolas de videojuegos, reproductores o decodificadores, y 1 puerto USB para reproducción de contenido multimedia. También suma entrada Ethernet para conexión por cable.

El apartado de sonido está compuesto por dos altavoces de 8 watts, que ofrecen una potencia estándar para el segmento, pensada para uso cotidiano sin sistemas de audio adicionales.

El precio bajó a 739.999 pesos con opción de 6 cuotas en plena previa del Mundial 2026. Imagen generada por la IA

Un recorte de precio que lo vuelve protagonista

El diseño del televisor es de color negro, con compatibilidad para montaje en pared mediante soporte VESA. Su estructura mide 1,239 metros de ancho y pesa 14,2 kg, lo que lo ubica dentro de los modelos de gran formato más accesibles del mercado.

En Mercado Libre, el producto también suma comentarios positivos de usuarios que destacan su calidad de imagen, facilidad de uso y la fluidez del sistema operativo Android TV, además de un control remoto liviano y práctico.

El impacto principal, sin embargo, está en su precio: el Smart TV pasó de $1.999.999 a $739.999, lo que representa una rebaja del 63%. Además, puede adquirirse en hasta 6 cuotas de $123.333, una alternativa que amplía su accesibilidad en el actual contexto económico.

Con esta estrategia, Philco busca posicionarse fuertemente en la previa del Mundial 2026, un evento que históricamente impulsa la demanda de televisores de gran tamaño y alta definición.