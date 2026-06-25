Mercado Libre hunde el precio del Samsung Galaxy S25 Ultra y lo ofrece por menos de $1,5 millones

El Samsung Galaxy S25 Ultra volvió a ubicarse en el centro de la escena tecnológica gracias a una nueva oportunidad en Mercado Libre , donde aparece bajo modalidad de compra internacional con un descuento que lo posiciona como una de las ofertas más destacadas de la semana dentro del segmento premium. Se trata de uno de los modelos más avanzado de Samsung pensado para usuarios que buscan máximo rendimiento, fotografía profesional y una experiencia visual de primer nivel.

En este contexto, la plataforma de comercio electrónico ofrece el dispositivo a un valor reducido que llamó la atención de los compradores, aunque es importante considerar que, al tratarse de una compra internacional, el precio final puede variar según impuestos y costos de importación.

En el corazón del Samsung Galaxy S25 Ultra se encuentra el procesador Snapdragon 8 Elite Octa-Core, capaz de alcanzar velocidades de hasta 4,47 GHz. Acompañado por 12 GB de memoria RAM, el dispositivo ofrece un funcionamiento fluido incluso al ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente, editar contenido multimedia o disfrutar de videojuegos exigentes.

Un Samsung con potencia máxima con Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento para rendimiento fluido y multitarea exigente.

La experiencia se complementa con 256 GB de almacenamiento interno, una capacidad más que suficiente para guardar fotografías, videos, documentos y aplicaciones sin preocuparse por el espacio disponible.

Otro de sus grandes atractivos es la pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas. Gracias a su nivel de brillo, contraste y reproducción de colores, permite disfrutar películas, series y videojuegos con una calidad visual sobresaliente, además de ofrecer una lectura cómoda incluso en exteriores.

Instagram @Samsung

Un sistema de cámaras pensado para los amantes de la fotografía

Samsung vuelve a apostar fuerte por la fotografía móvil. El Galaxy S25 Ultra incorpora un conjunto de cuatro cámaras traseras compuesto por un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por dos lentes de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP.

Esta configuración permite capturar imágenes con un alto nivel de detalle y adaptarse a diferentes situaciones, desde paisajes hasta retratos o fotografías nocturnas. Además, el zoom óptico facilita acercamientos sin perder calidad, una característica muy valorada por quienes utilizan el celular como herramienta fotográfica principal.

La inteligencia artificial y el procesamiento avanzado de imágenes terminan de completar una propuesta que busca acercar resultados cada vez más profesionales a los usuarios.

Cámara cuádruple de 200 MP con zoom óptico e inteligencia artificial para fotos detalladas y resultados casi profesionales. Samsung

Batería duradera y una oferta difícil de ignorar

El dispositivo también incorpora una batería de 5.000 mAh que promete autonomía suficiente para afrontar largas jornadas de uso. A ello se suma la posibilidad de realizar carga inalámbrica, una prestación habitual en los equipos más avanzados del mercado.

En cuanto a la seguridad, cuenta con reconocimiento facial y lector de huellas dactilares, dos sistemas que permiten acceder al teléfono de manera rápida y segura.

Actualmente, Mercado Libre ofrece este Samsung Galaxy S25 Ultra con un descuento del 10%, convirtiéndolo en una de las ofertas más destacadas de la semana. El equipo pasó de costar $1.459.417 a $1.313.469, ubicándose por debajo de la barrera del millón y medio de pesos.

Antes de realizar la compra, conviene recordar que se trata de un producto internacional. Por ese motivo, al valor publicado deben añadirse los impuestos y costos de importación correspondientes. Entre ellos se encuentra el IVA y, en los casos en que el producto supere los 400 dólares, también se aplican aranceles de importación que aparecen detallados en el resumen final de la operación.