Mundial 2026: Mercado Libre tira el precio de este Smart TV 4K y lo deja por debajo de los $600.000

Con la mirada puesta en el Mundial 2026 , las ofertas en televisores vuelven a ganar protagonismo en el mercado local. En este contexto, Smart TV BGH 50 pulgadas B5026UG6G aparece como una de las alternativas más atractivas del momento: un modelo 4K con sistema Google TV que se ofrece con un 21% de descuento y queda por debajo de los $600.000 en Mercado Libre .

La propuesta apunta directamente a quienes buscan renovar el living de cara a un evento deportivo que promete máxima audiencia global, combinando buena calidad de imagen, conectividad y un precio más accesible dentro de su segmento.

El BGH de 50 pulgadas incorpora una pantalla con resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles), lo que permite una definición cuatro veces superior al Full HD. Esto se traduce en una visualización más nítida, especialmente en eventos deportivos donde cada detalle en movimiento cobra relevancia.

A esto se suma soporte HDR, que ajusta contraste y brillo para mejorar la visualización en escenas oscuras o muy iluminadas, y tecnologías como Dolby Vision, que optimizan la imagen cuadro por cuadro. El resultado es una experiencia más realista, pensada tanto para películas como para transmisiones en vivo de alta exigencia visual.

Uno de los puntos fuertes del equipo es su integración con Google TV, un sistema que organiza aplicaciones y servicios de streaming en una sola interfaz. Además, ofrece recomendaciones personalizadas y control por voz mediante Google Assistant, lo que simplifica la búsqueda de contenido.

En términos de conectividad, el televisor incluye cuatro puertos HDMI y dos USB, lo que permite conectar consolas, reproductores o dispositivos externos de forma simultánea. También suma Bluetooth integrado, ideal para auriculares inalámbricos o barras de sonido, y Chromecast built-in, que facilita enviar contenido desde el celular o la tablet directamente a la pantalla.

Este ecosistema lo convierte en una opción versátil, tanto para entretenimiento diario como para quienes buscan una experiencia más completa en videojuegos o streaming.

Con 21% de descuento, el televisor cuesta menos de $600.000 en Mercado Libre. Imagen generada por la IA

Precio, oferta y una apuesta fuerte para el Mundial 2026

El modelo se posiciona como una alternativa competitiva dentro del mercado actual, especialmente por su rebaja. El precio original en Mercado Libre era de $707.999 se reduce a $552.695 con un 21% de descuento, quedando por debajo del umbral de los $600.000 y en hasta 6 cuotas de $124.347.

En un contexto donde los televisores 4K suelen mantener valores elevados, esta oferta lo ubica como una opción llamativa para quienes buscan prepararse para el Mundial 2026 sin realizar una inversión demasiado alta.

Con buena calidad de imagen, sistema inteligente y conectividad completa, el Smart TV BGH de 50 pulgadas se presenta como una alternativa equilibrada entre precio y prestaciones, ideal para quienes quieren disfrutar los próximos grandes eventos deportivos con una experiencia más inmersiva desde casa.